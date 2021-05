https://mundo.sputniknews.com/20210531/mujeres-rusas-guapas-e-inteligentes-la-peor-amenaza-para-latinoamerica-1112722503.html

Mujeres rusas "guapas e inteligentes": la peor amenaza para Latinoamérica

Mujeres rusas "guapas e inteligentes": la peor amenaza para Latinoamérica

Un serio problema para Latinoamérica. Es lo que constituyen "las mujeres rusas guapas, inteligentes, que hablan un español perfecto", según Beata Wojna... 31.05.2021

Mujeres rusas "guapas e inteligentes": la peor amenaza para Latinoamérica

Una estrategia nada 'Beata'"No es descartable" que formen parte de los "cuadros del espionaje encubierto ruso" que "se están formando en México y otros países latinoamericanos", sostiene Beata, y denuncia que están "invadiendo" redes sociales" como Facebook, Instagram, o TikTok con fines oscuros."En sus mensajes se dedican principalmente a presentar las diferencias entre los mexicanos y los rusos, así como las particularidades de las relaciones familiares y de pareja en ambos países. Es lo que más jala. Algunas hablan también sobre el estilo de vida, moda y belleza, colaborando con diferentes marcas. El guion que siguen todas en sus videos es muy parecido", escribe la doctora en su tribuna.Entonces, Beata desvela ese instante providencial en que esta suerte de 'caballo de Troya' es activado y detona las mentes de los latinoamericanos: "En momentos claves, estas tiktokers sustituyen la superficialidad y banalidad por los mensajes afines a la propaganda rusa".Para sustentar su teoría cita como ejemplo el caso del 9 de mayo, cuando en Rusia se celebra el Día de la Victoria contra la Alemania nazi. Una fecha en que estas 'mujeres rusas guapas, inteligentes, que hablan un español perfecto', "lanzaron múltiples videos en los que se preguntaban: '¿Por qué la Unión Soviética y no EU ganó la Segunda Guerra Mundial?'. Algo que hacen "todas al unísono, como nado sincronizado", enfatiza la exdiplomática, quien culmina su artículo lanzando un aviso demoledor a los incautos: "Así que no se sorprendan si un día se despiertan descubriendo que su pareja rusa es una espía".En conversación con 'Octavo Madamiento', el periodista Gabriel Infante Carrillo, desde la Ciudad de México, afirmó que le "dio risa" el artículo que calificó como carente de "sustento", "especulativo", y con "una enorme carga de rusofobia"."Pero más allá de lo risible que parece este artículo, es preocupante que una persona, siendo exdiplomática escriba con tanta ligereza, y un periódico de circulación nacional lo esté publicando, porque siempre va a haber gente que caiga en estas trampas y en estos engaños, y empiecen a hacer de estas chicas, blanco de ciberacoso y estigmatizar a toda la comunidad rusa o a todas las chicas rusas de ser espías. Entonces, es preocupante y espero que no suceda, pero la verdad me parece muy irresponsable por parte de Beata Wojna que escriba de esa manera tan a la ligera", señaló Carrillo.La Unión Europea llama a intervenir en RusiaEndurecer las sanciones contra Rusia e intensificar los contactos con la 'sociedad civil rusa'. Es el llamado que ha hecho David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. El Dr. en Sociología Sergio Fernández Riquelme califica estas palabras de Sassoli como neocolonialismo.El también profesor de la Universidad de Murcia incide en que el objetivo fundamental de Occidente es llegar, tarde o temprano, al corazón de Eurasia, a Moscú, a Rusia."Las declaraciones de los dirigentes de la UE no esconden nada: directamente están mostrando la rusofobia que existe en el viejo continente –especialmente en el mundo occidental– contra un Gobierno que es posiblemente la única gran alternativa geopolítica, tanto a nivel de valores morales, de respeto a las soberanías nacionales y de colaboración a largo plazo, que existe ahora mismo en el mundo que conocemos", sentencia Fernández Riquelme.Rusia preparada ante su posible desconexión del sistema de pagos SwiftEl Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que EEUU y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a los bancos rusos del sistema internacional SWIFT para las transacciones globales. Así lo explicó a Sputnik el director del Departamento de la Cancillería rusa para la Cooperación Económica, Dmitri Birichevski."Hay temor de que el sistema SWIFT pueda ser arrastrada a esa espiral de sanciones. De momento, según tenemos entendido, no se trata de eso, pero dada la impredecibilidad de la situación, hay que estar preparados sin falta, y Rusia lleva ya bastante tiempo trabajando en este sentido puesto que es un imperativo objetivo", dijo Birichevski, al indicar que "las medidas que adoptan los países occidentales son, más bien, barreras para proteger a sus productores y sus intereses propios en el escenario mundial".Coronavirus: Venezuela garantiza vacunación gracias a Rusia y ChinaVenezuela garantiza la vacunación de su población contra el coronavirus pese a la escasez de esos fármacos en el mundo, aseguró el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, quien anunció que a su país llegó desde Rusia un nuevo –el séptimo– cargamento de la Sputnik V con el cual acelerarán el proceso de inmunización en ese país caribeño."Hoy están llegando a Venezuela vacunas Sputnik V de Rusia, y hemos arrancado con estas vacunas y con varios millones de vacunas que van a llegar en junio, julio y agosto, ya han sido negociadas, pagadas y tenemos un cronograma de vacunas que nos van a permitir acelerar el proceso en Venezuela de manera equitativa", expresó Maduro en una alocución transmitida por la cadena estatal Venezolana de Televisión.En tanto, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien recibió el avión con el nuevo lote de Sputnik V, reiteró que el arribo de vacunas obedece a la cooperación entre Rusia y Venezuela. Mientras, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, indicó que su país incrementará el suministro a la nación suramericana.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

