https://mundo.sputniknews.com/20210531/rusia-prepara-alternativas-al-swift-en-el-caso-de-una-desconexion-1112719873.html

Rusia prepara alternativas al SWIFT en el caso de una desconexión

Rusia prepara alternativas al SWIFT en el caso de una desconexión

MOSCÚ (Sputnik) —Las autoridades rusas están preparando alterativas al sistema de transferencias internacionales SWIFT en caso de que el país quede... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T16:31+0000

2021-05-31T16:31+0000

2021-05-31T16:31+0000

internacional

swift

serguéi lavrov

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107663/68/1076636827_0:26:2001:1151_1920x0_80_0_0_818c4a62f11c83265edabeeee93ff066.jpg

"Estoy seguro de que nuestro Gobierno, nuestro Banco Central, las autoridades financieras correspondientes están preparando posibles opciones comerciales por si se produce un intento de socavar nuestra capacidad de garantizar el libre intercambio dentro del sistema comercial multilateral, en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio", afirmó Lavrov comentando el escenario de desconexión de Rusia del SWIFT.Lavrov añadió que la propuesta de desconectar a Rusia del SWIFT no es nueva.A su vez, el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, afirmó que antes de tomarse una decisión referente al SWIFT en Rusia, en la UE habrá una amplia discusión al respecto.SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones, al que están conectados más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo.Algunos medios especulan a menudo que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a Rusia del SWIFT en medio de la pugna geopolítica que mantienen.Ante los riesgos de una posible desconexión, el Banco de Rusia creó una estructura similar a SWIFT al que ya se han unido más de una veintena de instituciones de Alemania, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Suiza.En todo caso, no es nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional y en este sentido la UE no tiene instrumentos para influir en ella.

https://mundo.sputniknews.com/20210531/rusia-alerta-que-occidente-puede-arrastrar-al-sistema-swift-a-su-espiral-de-sanciones-1112702056.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

swift, serguéi lavrov, rusia