Deportado por "amenaza a la seguridad", el argentino que no pudo entrar a Colombia

El dirigente social argentino Juan Grabois intentó ingresar a Colombia en una misión de observación para comprobar violaciones a los derechos humanos. Sin... 26.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-26T16:41+0000

2021-05-26T16:41+0000

2021-05-26T16:41+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

juan grabois

argentina

colombia

Las protestas sociales iniciadas en Colombia a finales de abril ya concitan la atención del mundo entero y, a pesar de la pandemia de COVID-19, no son pocos los activistas sociales de otras zonas de América Latina que ofrecieron su colaboración con la causa. Es el caso de Juan Grabois, un joven abogado y activista social reconocido en Argentina por su permanente presencia en protestas y por representar a sectores de la "economía popular".Grabois hizo público a través de su cuenta de Twitter que, junto con otros dirigentes sociales argentinos, viajó a Colombia en la tarde del 25 de mayo en el marco de una Misión de observación y solidaridad con el pueblo colombiano. "Vamos a recorrer el territorio para relevar si existen violaciones a los derechos humanos", puntualizó Grabois.Sin embargo, todo cambió al pisar suelo colombiano. "Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario", escribió el argentino en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo en que registra el momento en que funcionarios de Migraciones de Colombia le informan que no puede ingresar al país."Cuando realizaba el ingreso migratorio saltó una alerta en el sistema y fui derivado a una supervisora que me informó que se me negaba el ingreso", explicó Grabois en un audio divulgado por la misión de observación con la que viajó.El dirigente social argentino solicitó entonces que se le explicaran las razones de la negativa, pero los funcionarios evitaron dársela en un primer momento. En cambio, lo condujeron a otra habitación apartada. Grabois pidió entonces, en función de los protocolos que los activistas habían preacordado, no separarse de su abogado, el también argentino Ismael Jalil. El pedido molestó a los funcionarios colombianos."En ese momento el personal de seguridad se puso muy agresivo. Nos llevaron a la fuerza a una puerta sin conexión con el resto de las instalaciones, donde fui agredido a través de empujones y un golpe en el rostro por parte de dos funcionarios distintos de Migraciones", detalló Grabois.El dirigente social continuó demorado hasta que los funcionarios que lo habían agredido fueron sustituidos por otros "más respetuosos" que, esta vez sí, le explicaron las razones de haberle negado el ingreso al país.Los funcionarios también especificaron que la decisión no podía ser reconsiderada y que tenía que "abordar un vuelo en forma inmediata". Enseguida fue conducido ante una puerta de embarque a la espera de la próxima conexión con Buenos Aires.Grabois advirtió además que, durante todo el tiempo en que estuvo demorado e incluso cuando ya se encontraba a la espera de un vuelo de regreso, su pasaporte se mantuvo "retenido" por las autoridades colombianas.Boulos, Samper y Pérez Esquivel apoyan a GraboisSi bien las cancillerías de Colombia y Argentina evitaron expedirse sobre el caso, la deportación de Grabois generó reclamos en varios referentes latinoamericanos."Migración Colombia acaba de deportar al ciudadano argentino Juan Grabois, quien viene presidiendo una delegación de líderes de derechos humanos del Sur", escribió el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).Samper aprovechó su publicación para recordar que Grabois "es miembro del Consejo Asesor (Dicasterio) del papa Francisco" y es "muy cercano al presidente Alberto Fernández". "¡Qué error!", advirtió.Quien también se mostró preocupado por la decisión de Colombia fue el activista argentino por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel: "Repudiamos la decisión política antidemocrática de Iván Duque de impedir el ingreso de Juan Grabois a Colombia en el marco de una delegación de solidaridad internacional con el pueblo hermano colombiano ¡Basta de violencia!", comentó.Otros dirigentes de la región como el brasileño Guilherme Boulos, dirigente del Psol (Partido Socialismo y Libertad) de Brasil expresaron su solidaridad con el argentino y calificaron el episodio como "absurdo".

argentina

colombia

paro nacional en colombia (2021), juan grabois, argentina, colombia