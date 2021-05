https://mundo.sputniknews.com/20210528/el-principe-harry-engano-a-la-reina-sobre-el-contenido-de-otra-entrevista-explosiva-1112656858.html

El príncipe Harry engañó a la reina sobre el contenido de otra entrevista explosiva

El palacio de Buckingham se vio sorprendido por el contenido de la serie, según una fuente real. Agregó que Harry ha hablado de la importancia de que los veteranos militares reciban el apoyo adecuado en materia de salud mental tras su regreso a la vida civil. Sin embargo, el duque no había entrado en todos los detalles sobre lo que compartiría en la serie documental.En el programa, Harry reveló que su familia trató de impedir que él y Meghan se fueran cuando ella tuvo pensamientos suicidas. "Eventualmente, cuando tomé esa decisión por mi familia, me dijeron: 'No puedes hacer esto'", declaró Harry a Oprah. Asimismo, confesó que consumió excesivamente alcohol en un intento de enmascarar el dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana. El duque se quejó de que su familia no hablara de la muerte de su madre y que al mismo tiempo esperaba que él lidiara con la atención de la prensa y la angustia mental resultantes. "Mi padre me decía cuando yo era más joven, nos decía tanto a William como a mí: 'Bueno, fue así para mí, así que va a ser así para ti'", declaró. Harry describió su etapa entre los 28 y los 32 años como "una época de pesadilla", en la que sufría ataques de pánico y una gran ansiedad.Sin embargo, las fuentes familiarizadas con la realeza insisten en que la forma en que el duque presentó el programa fue "claramente engañosa" y que no se le habría dado luz verde si se hubiera sabido que iba a suponer un "ataque personal a su padre y a la institución"."Cerca de la reina y del príncipe Carlos están absolutamente atónitos por lo que ha sucedido", citó Daily Mail.Los miembros de la realeza entienden los sentimientos del príncipe, pero cuestionan su deseo de hablar públicamente de los asuntos privados de la familia. "Nadie dentro de los círculos del palacio tiene nada más que empatía por el trauma y la vida problemática de Harry, pero hay molestia y malestar por el hecho de que lo comparta en un programa de televisión internacional", afirmó la fuente."Ciertamente, los detalles íntimos de sus dificultades pintan una imagen muy negativa de su familia y su educación. Mucha gente tiene una visión diferente", añadió. Harry anunció que trabajaría en una serie de cinco partes con Oprah Winfrey en 2019 y destacó que se centraría en los "hechos, la ciencia y la conciencia" de la salud mental. La serie The Me You Can't See (El yo que no puedes ver) pertenece a la plataforma de streaming Apple TV+.

