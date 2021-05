https://mundo.sputniknews.com/20210527/quienes-son-los-herederos-de-la-fortuna-del-principe-felipe--1112622907.html

Quiénes son los herederos de la fortuna del príncipe Felipe

El príncipe Felipe dejó dinero a tres ayudantes de alto nivel en su testamento, reveló una fuente real. No obstante, la mayor parte de la herencia de 42... 27.05.2021, Sputnik Mundo

"A diferencia de otros miembros de la realeza, el príncipe Felipe será generoso con los tres hombres que lo cuidaron", explicó una fuente familiarizada citada por The Sun.Se cree que el duque de Edimburgo recompensó a su secretario privado, el brigadier Archie Miller-Bakewell, y a los pajes William Henderson y Stephen Niedojadlo.Los tres hombres apoyaron enormemente al duque en sus últimos años y lo cuidaron hasta su muerte el 9 de abril. El trío formaba parte de un grupo de seis ayudantes que caminaron detrás de los altos miembros de la familia real y del féretro de Felipe en su cortejo fúnebre en el castillo de Windsor el 17 de abril. La fuente añadió que a su regreso del hospital, Felipe se dedicó a firmar fotografías suyas que se colocaron en marcos y que se cree que estaban destinadas a ser regalos para los que le cuidaban.Se cree que la mayor parte de la herencia de Felipe será para la reina, ya que muchos de sus bienes eran copropiedad de Isabel. Agregó que la herencia entre los esposos libera de pagar impuestos por ello. "Felipe tuvo tiempo de sobra para arreglar todo el tema legal para que no se cobrara el impuesto de sucesiones. No era más partidario que nadie de dejar su dinero a Hacienda", afirmó la fuente familiarizada. La fuente también señaló que a los hijos de Felipe —Carlos, Ana, Eduardo y Andrés— se les dijo que podían "tomar lo que quisieran" de su biblioteca de 13.000 libros en el palacio.Es probable que los objetos más pequeños y personales pasen a manos de los miembros de la familia, incluidos sus carruajes, que han sido heredados por su nieta Lady Luisa Windsor.Asimismo, informó que el dinero para sus nietos se habría "resuelto hace bastante tiempo"."Felipe no era el tipo de personaje que castigaba a un nieto [Harry] por portarse mal. Era un hombre muy justo, ecuánime y encantador. Nunca guardó rencor", agregó. Esto supuestamente significa que el príncipe Harry podría recibir algo de dinero a pesar de sus declaraciones fuertes contra la familia real durante sus entrevistas.

