¿Podría la reina Isabel II quitarle a Harry y Meghan el título de los duques de Sussex?

Tras unos comentarios sobre la vida real del príncipe Harry en un 'podcast', algunos ayudantes del palacio discutieron sobre los títulos que poseen Harry y... 17.05.2021, Sputnik Mundo

El corresponsal real Rupert Bell indicó que los títulos del duque y la duquesa de Sussex fueron un regalo nupcial de la reina. Detalló que eran tres títulos diferentes que les concedió la monarca el día de su casamiento. Además de ser duque de Sussex, Harry también posee los títulos de conde de Dumbarton y barón Kilkeel, que marcan los vínculos escoceses e irlandeses de la corona. "Lo veo como una posición de último recurso y la reina tiene que estar de acuerdo", agregó Rupert Bell.El corresponsal real añadió que, según la constitución, probablemente tendría que producirse una votación en el Parlamento para que la pareja de California fuera despojada de sus títulos. Según él, es "muy improbable" que la reina quite los títulos de la pareja, que ha sido acusada de mantenerlos con fines comerciales tras los acuerdos multimillonarios alcanzados con Spotify y Netflix."Lo que creo que refleja es la frustración subyacente y total con Harry y Meghan, particularmente con los comentarios del podcast sobre la familia", subrayó.La semana pasada el príncipe Harry apareció en una conversación con Dax Sheparden, que hizo más comentarios sobre su educación. Confesó que "había experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres habían sufrido". El duque apuntó a las habilidades parentales de su padre, el príncipe Carlos, cuando él era un niño pequeño y sugirió que la reina y el príncipe Felipe podrían haber sido responsables del "dolor y sufrimiento genético" que "transmitieron" a Carlos.Según las reglas reales, Carlos no puede dar comentarios al respecto y tiene que ignorar las preguntas de la prensa sobre el tema."Creo que mucha gente dentro de la Empresa se siente totalmente frustrada al saber que no pueden decir nada, mientras Harry parece estar despotricando continuamente contra su familia", finalizó Rupert Bell.

