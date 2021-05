https://mundo.sputniknews.com/20210527/con-plata-y-oro-un-espanol-crea-el-pan-mas-caro-del-mundo-valorado-en-mas-de-10000-1112615474.html

Con plata y oro: un español crea el pan más caro del mundo valorado en más de 10.000€

Con plata y oro: un español crea el pan más caro del mundo valorado en más de 10.000€

La panadería Pan Piña ubicada en la pequeña localidad malagueña de Algatocín fabrica un pan con oro y plata que solo es apto para unos pocos paladares... 27.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-27T14:18+0000

2021-05-27T14:18+0000

2021-05-27T14:36+0000

españa

marbella

alimentación

pan

málaga

lujo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1112615375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b7bac881a5a19a4be77b7a5ef3d2663.jpg

Cuando Juan Manuel empezó trabajando en la panadería del abuelo de su novia en un pequeño municipio malagueño, ya tenía claro su objetivo: fabricar el pan más caro del mundo. Cansado de su anterior trabajo como repartidor de helados, se dio cuenta que estaba limitado y que había cumplido todos sus objetivos. "Yo quería vender y no podía ponerme más metas", afirma el malagueño. "Salió lo de la panadería y me propuse que fuera de las mejores panaderías de Málaga. Se me ha ido de las manos, y finalmente somos conocidos a nivel mundial", narra Juan Manuel Moreno a Sputnik.Fue él quien convenció a su novia y actual esposa a quedarse con el negocio en 2007, cuando fallecieron sus abuelos, y hoy en día han posicionado a la panadería Pan Piña en todo un referente mundial. "Es impresionante lo que puede hacer un pan", señala. En su obrador todo el pan fabricado lo hacen mujeres, siguiendo la tradición de la segunda generación familiar que se quedó con la panadería. Su carta posee 270 clases de panes. Desde el más barato que cuesta 1,05 euros, al más caro del mundo, de 10.750 euros. Empezaron fabricando una hogaza valorada en 117 euros. Posteriormente fueron sacando más tipos como el más caro que tenían hasta ahora, con un precio de 1.780 euros, y a partir de la presentación en Madrid Fusión el próximo 1 de junio, su carta contará con el pan más exclusivo del momento, cuyo precio ascenderá a 10.750. La diferencia entre el anterior pan y este, es que ahora el cliente puede personalizar su propio pan con tatuajes a color y seleccionar los ingredientes. A pesar de ello, recalca su fabricante, el sabor es el mismo en cualquiera de sus panes. "Lo único que le hace diferente es la exclusividad y los ingredientes de plata y oro, pero no se aprecia la diferencia".Sus panes son capaces de aguantar en épocas de invierno casi dos semanas, en verano un poco menos porque el calor los deshidrata. La clave, según Moreno, está en la harina y en el proceso de elaboración, con una duración de 18 horas de fermentación. "Mi pan sabe a pan de verdad, no al pan de mentira que hay en la actualidad en el mercado". Se trata de un pan "hecho sin prisa" ya que no quieren cantidad, sino calidad. Para su creador, los tres elementos que mejor definen al pan más caro del mundo son salud, glamour y exclusividad. "Tiene mucha belleza y es muy saludable, porque solo seleccionamos harinas no refinadas muy seleccionadas", continúa Moreno. "Lo más importante es la salud del cliente y estamos enfocados en las intolerancias que hay hoy en día. Los médicos incluso nos recomiendan"."Han traído jets privados para recoger nuestro pan"Pero, ¿quiénes son los que se pueden permitir su degustación? "Normalmente son los jeques árabes los que más demandan el producto", asegura Moreno. "Los rusos tienen el segundo puesto del ranquin y después los chinos". Desde Pan Piña los envían tanto a sus villas en la Costa del Sol como a sus países. "También han llegado a mandar su propio jet privado para recoger el pan con un piloto y llevárselo a su país", detalla Moreno. "Vale más el viaje que lo que vale el pan", bromea. Independientemente de su elevado precio, desde la compañía estiman que el lanzamiento del nuevo pan tendrá una gran acogida y que la mitad de sus clientes van a querer probarlo, ya que siempre buscan la superación e impresionar a sus familiares y amigos.No obstante, el balance de ventas durante la pandemia por coronavirus, ha sido positivo. Lograron vender 96 piezas de 1.480 euros y 112 de 192 euros. "La pandemia ha afectado mínimamente al pan más caro del mundo", asegura Moreno. "Hemos doblado las ventas y la plantilla. Éramos seis cuando empezamos y ahora somos 11. También estamos haciendo una fábrica para seguir contratando a la gente". Aparte del lanzamiento de su pan estrella, tienen firmado un proyecto con un jeque árabe en el que se le dará clases a una persona para aprender a fabricar su pan. El precio del curso está valorado en 175.000 euros por una semana de duración, sin contar gastos y alojamiento. A Moreno no le preocupa compartir su receta, ya que según dice, "él siempre será el primero". "El pan artesano vuelve para quedarse"Moreno fue reconocido como el mejor panadero de España en innovación y está considerado como uno de los 80 mejores del país, y su hijo, va por el mismo camino. Con 15 años hizo su primer pan de chocolate con galletas y lo dio a degustar en una feria. "Desde pequeño él solo hace sus propias recetas", confiesa orgulloso Moreno. "Con la edad que tiene me gusta lo que hace, y a la gente también. Este año va a presentar su propio pan para ver si consigue su primera estrella y ya ha creado su propia empresa con 17 años".En su opinión, la mayoría de harinas que se utilizan hoy en día no valen para hacer pan, por eso hay baguettes que salen tan baratas. "El trigo es uno de los productos que se han modificado genéticamente y lo que han hecho es debilitar el grano. Para salvar esa harina lo complementan con productos químicos", detalla."Los únicos que obtienen beneficios son los fabricantes, pero el consumidor no tiene ninguno", asegura. "Pensamos que el pan artesano es caro, pero la salud también lo es si se pierde. Lo que te ahorras hoy comprando un pan más barato, te lo gastarás en la farmacia mañana", ejemplifica Moreno.

https://mundo.sputniknews.com/20210216/un-chef-con-tres-estrellas-michelin-reparte-su-pan-a-domicilio-por-toda-espana-1107474685.html

https://mundo.sputniknews.com/20201013/por-que-el-pan-de-subway-no-es-pan-la-justicia-irlandesa-te-lo-explica-1093111913.html

marbella

málaga

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

marbella, alimentación, pan, málaga, lujo