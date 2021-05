https://mundo.sputniknews.com/20210503/desde-sobrepeso-hasta-demencia-esto-le-pasa-a-tu-cuerpo-cuando-comes-pan-blanco-1111838152.html

Desde sobrepeso hasta demencia: esto le pasa a tu cuerpo cuando comes pan blanco

Desde sobrepeso hasta demencia: esto le pasa a tu cuerpo cuando comes pan blanco

Diabetes, confusión mental, pocos nutrientes y no quita el hambre. Varios estudios han demostrado lo perjudicial que puede ser para el organismo alimentarse... 03.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-03T18:58+0000

2021-05-03T18:58+0000

2021-05-03T18:58+0000

estilo de vida

alimentación

pan

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1110881890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f88d2e180b6cabe9307ebf7b5c325ea.jpg

El pan blanco es tan alto en carbohidratos que ocupa una de las calificaciones más altas de índice glucémico. Por eso, al consumir este tipo de pan es probable que los niveles de azúcar en la sangre se disparen generando sobrepeso, riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y, a largo plazo, obesidad.Un estudio publicado en Journal of Alzheimer's Disease ha demostrado que las personas que tienen una dieta rica en carbohidratos, incluyendo el pan blanco, tienen el doble de probabilidad de sufrir deterioro cognitivo o demencia.El pan blanco carece de macronutrientes que sacian el apetito. Por eso, cuando se lo ingiere es probable que sigas teniendo hambre. Esto les pasó a los participantes de un estudio que consumieron pan blanco y terminaron consumiendo 500 calorías más en su siguiente comida en comparación con aquellos que habían comido pan integral.Según recoge Eat This, el pan blanco no es del todo malo porque posee algunos nutrientes como el hierro, ácido fólico, riboflavina, tiamina, niacina y en algunos casos calcio en bajas proporciones. Por eso varios nutricionistas coinciden en que para adquirir estos nutrientes necesarios para el organismo es recomendable recurrir a otros alimentos saludables que son fuente de ellos.

https://mundo.sputniknews.com/20210221/disipan-el-principal-mito-sobre-el-pan-negro-tan-amado-por-los-rusos-1109020329.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentación, pan, salud