La historia de Abdou: el abrazo de la playa de Ceuta sigue emocionando al mundo | Vídeo

Es huérfano, tiene 27 años y nació en Senegal, aunque desde hace cinco años da tumbos por Marruecos intentando conseguir llegar a su meta: trabajar en Europa. Salió de su país natal junto a su hermano con el objetivo de encontrar un trabajo digno en territorio europeo y poder mandar dinero a su abuela con la que vivían en Senegal, después de que sus padres murieran. Ambos trabajan como albañiles en Dakar pero el poco dinero que ganaban no les daba para vivir. Así que decidieron ponerse rumbo a España. No era la primera vez que intentaban cruzar la frontera aunque en esta ocasión, los rumores de que el reino alauita las había abierto les animó a volver a intentarlo. Y así lo hicieron. Caminaron desde Tánger a Castillejos (en la frontera con Ceuta) durante toda una noche. "Desde las 7 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente", recuerda Abdou ante la periodista de RTVE que ha conseguido dar con su paradero. "Después nadamos unos 20 minutos", describe el senegalés aún con la misma ropa con la que llegó a España.Los dos hermanos llegaron a la orilla de la playa de Ceuta. Abdou exhausto. Su hermano inconsciente. Precisamente fue ver a su hermano en esas condiciones lo que le hizo derrumbarse en los brazos de Luna, quien se vio obligada a cerrar sus redes sociales después de sufrir acoso y recibir numerosos mensajes de odio. Ha sido a través de una videollamada para el reportaje de RTVE cuando se han visto las caras por primera vez después del emotivo abrazo. Ninguno de los dos ha podido aguantarse las lágrimas. Ni ellos, ni los compañeros que comparten habitación con Abdou en Marruecos. La historia de Abdou es tan solo una de las miles que frecuentemente se repiten en la frontera. Él fue devuelto a Marruecos y aún no tiene noticias de su hermano. Le ha pedido a Luna que averigüe si está vivo.

