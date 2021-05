https://mundo.sputniknews.com/20210520/somos-la-primera-cara-que-ven-al-llegar-el-abrazo-del-tarajal-que-ha-dado-la-vuelta-al-mundo-1112340490.html

"Somos la primera cara que ven al llegar": el abrazo del Tarajal que ha dado la vuelta al mundo

"Somos la primera cara que ven al llegar": el abrazo del Tarajal que ha dado la vuelta al mundo

Probablemente sea la imagen que mejor represente la crisis migratoria vivida en los últimos días en Ceuta. Su protagonista se llama Luna, una voluntaria...

El abrazo inmortalizado ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, para los voluntarios de la Cruz Roja, es una imagen más que habitual. Desde el domingo 16 hasta el martes 18 calculan que han auxiliado a los cerca de 8.000 migrantes que llegaron a Ceuta, la mayoría de ellos por mar. La responsable de comunicación de Cruz Roja en la ciudad autónoma, Isabel Brasero, responde al teléfono con voz exhausta: "Han sido muchísimas asistencias", afirma a Sputnik, "en los 27 años que llevo trabajando aquí nunca había visto nada igual, tantísima gente de una sola vez", asegura.El emotivo abrazo tuvo lugar el martes 18 de mayo, cuando se vivieron los momentos más tensos ante la inminente llegada de miles de inmigrantes. Las cámaras se hicieron eco del simbólico gesto de la cooperante y rápidamente se hizo viral. En el video se aprecia no solo el abrazo, sino también cómo esta le da ánimos al migrante que se encuentra desconsolado, mientras que a tan solo unos metros intentan salvarle la vida a su otro compañero. "Somos la primera cara que ven una vez que llegan a una tierra que no conocen", recalca la portavoz de Cruz Roja.Los efectivos de la Cruz Roja han tenido que trabajar a la carrera en una situación realmente crítica. Los cooperantes atienden a pie de playa para hacer las primeras curas que se resuelvan en el momento y si la situación se complica, se encargan de trasladarles al hospital. "Cruz Roja está siempre que se necesita y trabaja aliviando el sufrimiento humano en cualquiera de sus circunstancias, y la de Ceuta ahora mismo no puede ser más dramática", recalca la portavoz de Cruz Roja.La del abrazo no ha sido el único gesto de humanidad que quedó inmortalizado a lo largo de la jornada del martes. La imagen de un submarinista de la Guardia Civil salvando a un bebé de pocos días dentro del agua también ha conmocionado a la población. "Cuando la cogí de la espalda de su madre estaba entera empapada con un color muy pálido y el cuello era incapaz de sostenerlo", dijo en declaraciones para la televisión pública. "Sinceramente no sabía si estaba vivo o muerto".La angustia y el drama han protagonizado la crisis migratoria en las últimas horas. No obstante, por muy acostumbrados que estén a vivir momentos desagradables o ver personas heridas, siguen marcándoles mucho esos instantes. "Los últimos días en Ceuta había muchos bebés y verlos tan pequeños, mojados, con la desesperación de sus familias… es una situación que no deja de presionarte por mucho tiempo que lleves trabajando en esto", declara Brasero. Desde la institución humanitaria lo tienen claro, no se consideran héroes porque al fin y al cabo "hacen lo que deben hacer", concluye Blasero, "¿quién no lo haría en situaciones de este tipo?".

