EEUU derrotado por Rusia: retira sanciones a Nord Stream 2

EEUU se rindió. Rusia ganó. Alemania sale beneficiada. Es el resultado de la decisión de Washington de renunciar a la imposición sanciones a la compañía Nord...

Ucrania desesperada: EEUU levanta sanciones contra Nord Stream 2Es una de las consecuencias de la decisión de EEUU. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó como una "derrota", tanto para EEUU, como para su mandatario, Joe Biden, en lo personal, el levantamiento de sanciones contra el Nord Stream 2.Pero que dice Zelenski es una verdad a medias, aunque sí que tendría fundamento para afirmarlo ya que los esfuerzos de Washington para abortar la finalización del Nord Stream 2 acabaron en la nada. A Zelenski se le 'olvidó' decir que el gran derrotado será él mismo, y su propio país. Y es que la puesta en marcha del Nord Stream 2 significaría grandes pérdidas para Ucrania, cuyo papel como país de tránsito de gas ruso está mermando vertiginosamente, y como consecuencia, los ingresos que ello supone."Tenemos una relación vital importante con los líderes en Alemania y tomamos decisiones a través del análisis de varios factores globales", dijo al respecto la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.Putin advierte a Occidente"Todos quieren dar una mordida o pretenden una parte de nuestro territorio. A esos les digo que les romperemos los dientes para que no puedan morder. […] Hubo algunos que incluso se atrevieron a decir públicamente que era supuestamente injusto que las riquezas de un territorio como Siberia le pertenecieran a un solo país, a Rusia", manifestó Putin durante una reunión telemática del Comité Victoria, organismo consultivo en materia de educación patriótica de la población.Al respecto, el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella, cita el ejemplo de Yugoslavia "en el aspecto de que se ha ido troceando. O incluso con otros países, o los intentos incluso de disgregación de España, etc. Y por lo tanto, la reducción de países grandes que pueden ejercer de potencias medias y reducirlos a Estados que casi no pueden ni defender sus soberanías porque dependen económicamente, y no tienen tampoco, ni peso político, ni de ningún tipo en su defensa"."Rusia, por su propio tamaño, por su demografía, es una potencia sólo ya con sus propios recursos. Y por lo tanto el intento de evitar un fuerte protagonismo de Rusia a nivel de política internacional, esencialmente se centra en su disminución en los ámbitos que en el pasado pertenecieron al mundo ruso, o en el imperio ruso, o posteriormente a la Unión Soviética. Y desde luego el intento de trocear Rusia es un intento con un objetivo: evitar que Rusia pueda destacar como protagonista en la política internacional. Por eso el discurso de su presidente es de firmeza, y advertir: 'oiga, no somos un país débil y vamos defender nuestro territorio", advierte Orella. "Una sorpresa grata y positiva": Ecuador celebra autorización de la Sputnik VEcuador se sumó a los países latinoamericanos que aprobó el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria emitió la autorización para la importación del fármaco, algo que "fue una sorpresa grata y positiva" para la ciudadanía, indicó a Octavo Mandamiento Sixto Zotaminga, politólogo de la Universidad Central del Ecuador.Mencionó que hasta ahora Ecuador ha tenido tres vacunas autorizadas, entre ellas Pfizer y AstraZeneca, pero que sus suministros "no se han hecho en los plazos establecidos y en las cantidades establecidas, al punto que ahora recién se tiene sólo vacunados a un millón y medio de ecuatorianos".Israel y Hamás fuman la pipa de la pazSin condiciones. Así es la tregua a la que se comprometieron Israel y Hamás tras once días de una escalada del conflicto, la peor crisis palestino-israelí desde 2014. Este jueves, el gabinete de seguridad israelí adoptó por unanimidad la iniciativa de Egipto de un alto el fuego bilateral sin condiciones previas. Mientras, el movimiento Hamás también se comprometió a respetar la tregua.Muchos países saludaron la decisión. En este sentido, la portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, incidió en la profunda satisfacción de Moscú por la entrada en vigor del alto el fuego. Y es que desde los primeros minutos del estallido de esta crisis, la diplomacia rusa se implicó de lleno en los esfuerzos internacionales para el cese de hostilidades.Como resultado, se ha logrado parar el conflicto que se cobró la vida de 232 palestinos, entre ellos 65 niños, y de 12 israelíes, dos de los cuales eran niños.Israel perdió la guerra de su imagenTregua entre el Ejército israelí y las milicias palestinas. Y aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegure que la ofensiva contra Gaza ha sido "un logro extraordinario", algunos medios israelíes no lo ven tan así e insisten que esta nueva agresión contra el pueblo palestino les hizo perder la guerra de la imagen.Para el periodista y documentalista español, David Segarra, sobreviviente del ataque a la Flotilla de la Libertad en 2010, los medios israelíes están "asumiendo y analizando con bastante frustración y desesperación" el daño que se le provocó a la imagen internacional del Estado de Israel, señalado de cometer crímenes de guerra por el ataque contra hospitales, edificios de la prensa internacional y viviendas de civiles."Si leemos los medios israelíes de estos días, lo que vemos es que todos ellos dicen lo siguiente, leo textual un titular del Jerusalem Post: 'Israel está ante una guerra de la imagen y la está perdiendo'. Todos los medios israelíes dicen eso: estamos perdiendo la batalla de la imagen a escala mundial, a pesar de contar con presupuesto, de contar con el apoyo de medios en EEUU y Europa, a pesar de contar con el apoyo de las grandes empresas tecnológicas y las redes sociales, a pesar de ello, el fracaso es enorme, es muy profundo".El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

