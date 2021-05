https://mundo.sputniknews.com/20210520/ministro-de-defensa-colombiano-llama-a-la-sociedad-a-respaldar-dialogo-con-comite-del-paro-1112358175.html

Ministro de Defensa colombiano llama a la sociedad a respaldar diálogo con Comité del Paro

Ministro de Defensa colombiano llama a la sociedad a respaldar diálogo con Comité del Paro

BOGOTÁ (Spuntik) — La sociedad entera de Colombia debe respaldar al diálogo que mantendrá este jueves el Gobierno con el Comité del Paro para una salida a la... 20.05.2021

El ministro insistió, por ejemplo, en la necesidad de poner fin a los bloqueos de calles y carreteras, señalando que afectan el abastecimiento y generan tensión.Citó el caso de una mujer embarazada, que por causa de los bloqueos no pudo llegar en tiempo adecuado al hospital para dar a luz.El ministro destacó que todos los ciudadanos colombianos deben "construir hacia el futuro" y no enfocarse "en el odio y en el pasado".No obstante, el ministro dijo a Sputnik que el Gobierno de Iván Duque está comprometido a participar este jueves de las conversaciones con el Comité del Paro, luego de que fracasara un encuentro previo."Mañana los diálogos están establecidos; hay una delegación especial designada por el presidente de la República con Miguel Ceballos como alto comisionado para la paz y otro grupo de los más importantes ministros, encargados de poder profundizar ese diálogo", dijo Molano Aponte a esta agencia."Noticias falsas" sobre muertesOrganizaciones no gubernamentales de Colombia utilizan información "falsa" sobre el número de muertes ocurridas en el marco de las protestas en el país, que hasta ahora son 15 y no 50, según la Fiscalía, afirmó Diego Molano Aponte.El ministro subrayó que la Fiscalía General de la Nación "es la única entidad oficial que puede emitir cifras" sobre ese tipo de víctimas."La Fiscalía establece claramente que en el caso de homicidios hay especialmente 15 casos que están relacionados con las protestas, cuatro de ellos donde está involucrada la Policía, (y) los otros 11 están en investigación", señaló.El ministro subrayó que la ciudadanía se ve afectada por "vandalismo" y por eso el Gobierno de Iván Duque busca "restaurar el orden y la tranquilidad".Según organizaciones no gubernamentales, al menos 50 personas han muerto durante las protestas en Colombia, la mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y casi 600 han resultado heridos, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.En tanto, la Defensoría del Pueblo informó de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un policía.Casos de presunto abuso policialEl ministro aseguró que estos casos también están siendo investigados por la Policía, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía.La Policía de Colombia actúa en las protestas siempre respetando los derechos de los ciudadanos, aseguró Aponte."Todo el tiempo la disposición de la policía es actuar con estricto apego a los derechos humanos", subrayó el ministro al ser consultado sobre el accionar de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones que se desarrollan el país.El ministro aseguró que las fuerzas del orden se capacitan en la materia incluso antes del comienzo de las protestas."Hace unos meses lanzamos una política de formación de derechos humanos para la Policía, el Ejército y para la formación de las escuelas de la Armada y de la Fuerza Aérea, y por supuesto se revisan todos los protocolos que se aplican en los procedimientos policiales", indicó.Recordó que hace un mes y medio el Gobierno presentó un proyecto al Congreso de profesionalización de la Policía, que implica que haya certificación en competencia en el uso de la fuerza, en procedimientos policiales y en servicio del ciudadano."Lo que creemos es que todas las entidades siempre son perfectibles y siempre debe estar en un proceso profundo de mejoramiento", expresó.Muerte de 'Santrich'El ministro afirmó que si es cierto que 'Santrich' murió en territorio venezolano, evidenciaría que Caracas "está dando refugio a grupos de narcocriminales"."Información adicional hasta que no se verifique no podría ser reportada por el Gobierno colombiano", agregó.El martes, la dirección de Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, fundada por 'Santrich' y por el exmiembro de las FARC 'Iván Márquez', confirmó la muerte de uno de sus líderes y señaló al Ejército colombiano como responsable.Sin embargo, otras versiones que circulan en la prensa local indican que 'Santrich' murió en enfrentamientos con las también disidencias de las FARC comandadas por alias 'Gentil Duarte', ya que esta estructura y la Segunda Marquetalia se disputan los corredores de narcotráfico de la región, por lo que se declaran enemigas.

