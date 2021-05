https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-peripecia-de-un-rebelde-colombiano-autobautizado-santrich-1112319617.html

La peripecia de un rebelde colombiano autobautizado Santrich

La peripecia de un rebelde colombiano autobautizado Santrich

BOGOTÁ (Sputnik) — El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e integrante de una de sus disidencias surgidas tras su disolución... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T22:30+0000

2021-05-18T22:30+0000

2021-05-18T22:30+0000

américa latina

jesús santrich

farc

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107879/38/1078793831_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_00928ee76dbd23be298cd6b4ac5d8acb.jpg

'Santrich', de 53 años y cuyo verdadero nombre era Seuxis Paucías Hernández Solarte, fue uno de los jefes del Bloque Caribe de la ahora extinta guerrilla de las FARC, de la cual también fue ideólogo y miembro del Estado Mayor Central, y participó como delegado de paz en los diálogos de La Habana.Hijo de padres docentes, 'Santrich' nació en el departamento de Sucre (norte) y desde la adolescencia integró la Juventud Comunista Colombiana.A los 16 años ingresó a la Universidad del Atlántico para estudiar Derecho y Ciencias Sociales, pero se licenció en Educación con especialidad en Ciencias Sociales, tras lo cual hizo un posgrado en Historia.Durante su paso por la universidad fue elegido representante estudiantil en el Consejo de la Facultad de Educación, militó en el ahora extinto partido de izquierda Unión Patriótica (UP) y fue personero de Colosó (Sucre) por un corto tiempo.Debido al asedio paraestatal del que fue objeto el partido UP y sus integrantes -de los cuales unos 5.000 fueron asesinados en un periodo de diez años-, se vinculó con otros militantes de ese partido al entonces Frente 19 de la guerrilla de las FARC, a la edad de 21 años.Nace 'Santrich'En noviembre de 1990, detectives del Estado dieron muerte a su mejor amigo, Jesús Santrich, líder estudiantil de la Universidad del Atlántico, por lo que dese entonces adoptó su nombre como distintivo en su lucha revolucionaria.Durante su paso por las FARC estuvo vinculado, en su mayoría, a las estructuras que dominaban en la región Caribe (norte) de Colombia, como la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María y Córdoba, aunque también tuvo influencia en el nororiente del país (Serranía de Perijá) y en San Vicente del Caguán (Caquetá, sur), donde acompañó las negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).Desde su juventud 'Santrich' fue diagnosticado con glaucoma y síndrome de Leber, una degeneración de origen genético de los gangliocitos de la retina, lo que le produjo de manera paulatina la pérdida de la visión central, por lo que con frecuencia se le observaba con lentes oscuros.El guerrillero era considerado "la mano derecha" de Luciano Marín, alias 'Iván Marquez', quien fue el comandante del Bloque Caribe de las FARC y quien luego fungió como delegado de paz de esa guerrilla en los diálogos de La Habana.Dentro de las FARC, 'Santrich' fue el encargado de la comunicación de la guerrilla a través de una red clandestina de emisoras denominada Cadena Radial Bolivariana, y era considerado por las autoridades colombianas una pieza clave en los contactos entre el grupo rebelde y el Gobierno venezolano de Hugo Chávez (1954-2013), por lo cual se estableció durante un tiempo en zona de frontera con Venezuela.DisidenteTras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC, en noviembre de 2016, 'Santrich' integró el partido de izquierda surgido de la disolución de la guerrilla y le fue asignado un escaño en la Cámara de Representantes (diputados).Sin embargo, en abril de 2018 fue detenido en Bogotá por las autoridades colombianas, que junto con las de Estados Unidos lo señalan de haber participado en un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares, que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.'Santrich' estuvo detenido durante trece meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, pero la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) le aplicó la garantía de no extradición tras argumentar que las pruebas en su contra no permitían evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización, por lo que le ordenó a la Fiscalía liberarlo de inmediato.LiberaciónJusto cuando era liberado, en la tarde del 17 de mayo de 2019, fue recapturado en las puertas de la cárcel por agentes de la Fiscalía a raíz de nuevas evidencias que confirmaban que el exguerrillero sí delinquió después de la firma del Acuerdo de Paz.Sin embargo, a finales de mayo de 2019 la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación al señalar que 'Santrich' gozaba de fuero por ser congresista, pese a que para entonces no había podido asumir el escaño debido al tiempo que estuvo detenido.Tras su liberación, el 11 de junio de ese año asumió formalmente como diputado, pero el 30 de ese mes abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata (Cesar, norte), en cercanías de Venezuela y donde se encontraba hacía unos días, luego de que fue informado de manera clandestina de una nueva orden de captura en su contra.Según las autoridades colombianas, 'Santrich' se refugiaba en Venezuela desde ese entonces junto con 'Iván Márquez', quien también se apartó del Acuerdo de Paz, y entre ambos fundaron un nuevo grupo guerrillero denominado Nueva Marquetalia, en agosto de 2019.El pasado diciembre el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al considerar que tuvo una "actitud desafiante (…) frente a las instituciones del Estado y una clara intención de burlar los esfuerzos de paz", y el pasado jueves la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia emitió concepto favorable a su extradición a EEUU por delitos relacionados con narcotráfico.'Santrich' habría muerto en territorio venezolano durante un enfrentamiento entre grupos ilegales, según información que busca verificar el Gobierno de Colombia con base en reportes de inteligencia.

https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109071614.html

https://mundo.sputniknews.com/20201128/presidente-de-colombia-califica-a-exguerrillero-jesus-santrich-como-narcoterrorista-1093661914.html

https://mundo.sputniknews.com/20190906/rearme-de-las-farc-a-marquez-y-a-santrich-les-asiste-razon-historica-1088611244.html

https://mundo.sputniknews.com/20190901/exclusiva-el-lider-de-las-farc-jesus-santrich-ofrece-una-nueva-declaracion-y-acusa-a-duque-de-1088553879.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

jesús santrich, farc, colombia