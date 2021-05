https://mundo.sputniknews.com/20210516/a-pesar-de-llamados-a-no-confiar-custodia-de-urnas-en-eleccion-en-chile-fue-impecable-1112241788.html

A pesar de llamados a no confiar, custodia de urnas en elección en Chile fue impecable

A pesar de llamados a no confiar, custodia de urnas en elección en Chile fue impecable

SANTIAGO (Sputnik) — Por primera vez en la historia, Chile organizó una elección en dos jornadas (sábado 15 y domingo 16 de mayo)

Las autoridades chilenas establecieron que serían las tres ramas de las fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las encargadas de resguardar las urnas que, de manera inédita, debieron ser guardadas en los locales y selladas de la noche del sábado al domingo.Aunque este llamado no estaba respaldado por ninguna organización importante o partido político, las autoridades estaban preocupadas de que estos llamados pudiesen significar una baja en la participación ciudadana, en un país donde el voto voluntario ha generado altas tasas de abstención en los últimos comicios.Sin embargo, el proceso de custodia resultó impecable. Sin alteraciones, denuncias de irregularidades ni fallas en el resguardo de urnas. "Los 23.000 efectivos de las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad la custodia de los votos durante la noche en los 2.731 locales de votación del país sin reportarse incidentes", celebró el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, a través de su cuenta de Twitter.Además, la participación estuvo dentro de lo esperado. Un total de tres millones de personas votaron durante la primera jornada.La única noticia al respecto se registró en la comuna de La Granja (sector sur de Santiago), donde algunos electores denunciaron una supuesta vulneración en las urnas. No obstante, el Servicio Electoral (Sevel) aclaró rápidamente que uno de los voluntarios se había equivocado en el protocolo de sellado, pero esto no significó ninguna alteración ni intervención de ningún tipo.Sellos y fusilesEl protocolo para el resguardo de urnas fue estricto. A las 18:00 horas del sábado se sellaron las 184.000 urnas plásticas dispuestas en el país con una cinta amarilla proporcionada por el Servicio Electoral y se guardaron bajo llave en alguna habitación de los 2.700 locales de votación establecidos.En teniente del Ejército, Matías Torres, fue jefe del local José Toribio Medina en la comuna de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. El militar explicó a Sputnik que "llegamos 48 horas antes del comienzo del proceso y estamos encargados de resguardar el proceso hasta dos días después del cierre de urnas".Rodrigo Veigas, un elector que llegó a sufragar a ese local de Ñuñoa, dijo a Sputnik que "esa teoría de que las Fuerzas Armadas iban a intervenir las urnas era una fantasía. Vivimos en democracia desde 1990. El real problema es la baja participación".Las urnas quedaron selladas en una pequeña habitación con llave, cintas y sellos, resguardadas permanentemente por un militar con fusil en mano y un chaleco antibalas. Además, pernoctaron en el lugar dos delegados del Servicio Electoral y dos apoderados de partidos políticos.Apoderados, real deber cívicoTomás Rivas es un militante del partido de izquierda Convergencia Social y fue uno de los cientos de apoderados de mesa que pernoctaron en un local de votación para reforzar la custodia de votos.El Servicio Electoral permitió que una pequeña cantidad de militantes de partidos y representantes de candidatos pudieran quedarse durante la noche para confirmar la transparencia del proceso, quienes confirmaron que todo funcionó de manera correcta. "No se produjo ningún incidente, siempre tuvimos las urnas a la vista", señaló.Margarita Rojas, apoderada del mismo partido que se quedó en un local de la misma comuna, explicó a Sputnik que la razón para quedar a pernoctar fue "darle seguridad a las personas que no confían en las instituciones de que este sería un proceso legítimo. Y lo fue".El real deber cívico que cumplieron los apoderados quedó de manifiesto durante la noche, debido a que el Servicio Electoral no entregó ningún tipo de sistema de calefacción ni alimentos y en Santiago se registró una noche particularmente fría. "Yo me tuve que devolver a mi casa y abrigarme, porque no aguantaba más el frío", contó Rivas.En Talcahuano (Biobío, centro sur), la situación fue algo distinta. Edson Bernal, apoderado de mesa del Partido Radical, explicó a esta agencia que hace algunos años se produjo un fraude electoral durante una elección municipal, una situación que hasta la fecha aún genera algo de desconfianza en la ciudadanía."Nosotros en Talcahuano nos desplegamos de manera importante, por lo que sucedió hace años. Sin embargo, la experiencia fue muy buena. Ningún incidente. A diferencia de Santiago, acá el resguardo estuvo a cargo de la Armada (Talcahuano es una ciudad costera) y ellos se portaron muy bien con nosotros. Ningún problema con las urnas, los votos ni incidentes", cerró.El sábado 15 y este domingo 16 de mayo se realizó en Chile la denominada "mega elección", a raíz de que es una de las votaciones con más cantidad de cargos en disputa: los chilenos deberán escoger a 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes, es decir, 2.768 cargos a lo largo del país.Chile dispuso un total de 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos en todo el país, para las 14.900.089 personas que están habilitadas para votar en el territorio nacional.Los convencionales constituyentes estarán encargados de redactar la próxima carta magna que reemplazará la actual Constitución de 1980.

