https://mundo.sputniknews.com/20210517/megaeleccion-en-chile-lenta-convocatoria-para-un-evento-historico-para-la-democracia--1112244575.html

'Megaelección' en Chile: lenta convocatoria para un evento histórico para la democracia

'Megaelección' en Chile: lenta convocatoria para un evento histórico para la democracia

Este 16 de mayo se conocerán los resultados de las elecciones de 155 convencionales constituyentes, 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y 2.240... 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T00:07+0000

2021-05-17T00:07+0000

2021-05-17T00:39+0000

américa latina

elecciones

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1112244410_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7e607c86eeeb8254850950c60019c9b5.jpg

A las 08:00 horas (12:00 GTM) de este 16 de mayo y al igual que la jornada del día anterior, se comenzaron a constituir las mesas de sufragio en gran parte del territorio chileno. Tras permanecer guardadas y selladas durante toda la noche y, luego de finalizada el primer día de votación, las urnas volvieron a ser habilitadas para votar. Según el Servicio Electoral de Chile (Servel) este 15 de mayo sufragaron cerca de tres millones de personas, lo que representa al 20% del total de habilitados para votar. De acuerdo con el organismo electoral, durante esta mañana hubo menos concurrencia de personas y la instalación de las mesas electorales fue más lenta, contando con el 96% de las mesas dos horas después de iniciado el proceso. Lo cierto es solo pasado el mediodía, a las 12:30 (16:30 GMT), se constituyeron el 100% de las mesas, pero el movimiento fue escaso y más lento a lo largo de la jornada. Esto se puede explicar por varios factores, según quienes fueron a votar, fueron apoderados o vocales de mesa. Para Priscila Díaz, de 36 años, quien es vocal de mesa por tercera vez en el local de votación de la comuna de Ñuñoa, "el tema también pasa porque hay una desconfianza, porque la gracia de hacer esto de nuevo es que hubiera caras nuevas. Y vemos mucha gente que se alió para estar acá nuevamente en la papeleta, o sea, vemos nombre repetidos. Yo creo que por ahí también va", señaló Para la vocal es fundamental la desconfianza que se ha producido tras el 18 de octubre, sobre todo en los jóvenes, "ver tantos ojos menos, tantas vidas menos y seguimos en lo mismo, siguen los mismos haciendo lo mismo. Y hagamos lo que hagamos, o los ojos que se pierdan, las vidas que se pierdan, va a seguir la misma situación".Ella recuerda que desde pequeña acompañaba a votar a su mamá y por eso es importante participar, aunque comprende que muchos no lo hagan porque, "si tú ves la papeleta gigante de concejal, también dices: 'pucha, todavía no nos podemos lograr poner de acuerdo', entonces yo creo que va por ahí".Por qué ir a sufragarEn ambas jornadas y a pesar de la baja participación que se ha visto particularmente este 16 de mayor, se ha destacado la presencia de adultos mayores como la señora Eliana Barahona Medina quien, a sus 92 años, fue a votar en el local del Liceo de Aplicación en la comuna de Santiago y quien fue por muchos años oficial del Registro Civil.Una opinión similar la tiene Gladys Cornejo Marchant, de 74 años, vecina de la comuna de Pedro Aguirre Cerda al sur de Santiago, quien junto con querer participar una vez más en una elección espera que "el país se vaya arreglando. Que se un poquito mejor para nosotras las viejas".Esto porque ella relata que tiene una pensión de 180.000 pesos (257 dólares) y solo arrendando una pieza gasta 150.000 (214 dólares), " y con 30.000 pesos yo no como en un mes, eso es lo que pasa con nosotras las viejas", dice con tristeza. Pero no solo personas de la tercera edad han llegado a votar, también adultos y jóvenes, los cuales lo han hecho con la convicción de transformar las cosas en el país suramericano, como señala a Sputnik Darío Candia, audiovisualista de 29 años, quien dice: "vine a votar porque hay que saber hacer un Chile más justo para todos, básicamente eso"."Cambiar el sistema, cambiar el sistema cerdo que ha sido de toda una vida. Es difícil en un país donde toda una vida, o sea uno vota por alguien, pero finalmente gobiernan las siete familias. Pero así todo uno no pierde la esperanza, por último, en esta Constitución, para mis hijas, para mis sobrinas, para una que va para vieja, por una pensión digna, para salud, para educación, realmente Chile es un país con un sistema demasiado desigual", opina a Sputnik Claudia Armijo, diseñadora gráfica de 50 años, vecina de la comuna de Santiago centro. Fernanda Parelio, publicista de 35 años, cuenta a Sputnik que se inscribió en los registros electorales a los 18 cuando era obligatorio y comparte que "es súper importante, sobre todo cuando uno tiene hijos, inculcar cultura cívica es primordial", sobre todo tras el estallido social. La jornada finaliza a las 18:00, cuando se cerrarán las urnas y comenzará el conteo de votos, en un total de 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos en todo Chile y donde se sabrá si los deseos de muchos de los votantes se podrán hacer realidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210516/culmina-la-mega-eleccion-en-chile-y-comienza-el-conteo-de-votos-1112242909.html

https://mundo.sputniknews.com/20210516/a-pesar-de-llamados-a-no-confiar-custodia-de-urnas-en-eleccion-en-chile-fue-impecable-1112241788.html

https://mundo.sputniknews.com/20210516/chile-celebra-su-segunda-jornada-de-la-llamada-megaeleccion-1112235557.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

elecciones, chile