Rusia, pilar fundamental de la ONU

Rusia, pilar fundamental de la ONU

Así lo afirmó el secretario general del organismo, António Guterres, en su visita a Moscú, considerada por las autoridades rusas como una contribución al... 13.05.2021

Rusia, un pilarLos contactos personales resultan especialmente importantes en la coyuntura actual, apuntó el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, al indicar que Rusia está agradecida de que Guterres aceptara la invitación a visitar Moscú. "La mejor solución para todos los problemas consiste en organizar las negociaciones sobre la base sólida de la Carta de las Naciones Unidas y el papel central de la coordinación de la ONU", incidió el canciller ruso.Por su parte, el secretario general de la ONU advirtió que su visita tiene lugar pocos días después de la celebración del Día de la Victoria. Por consiguiente, por lo cual felicitó al pueblo y el Gobierno de la Federación de Rusia. Asimismo, destacó que al ser Rusia uno de los fundadores de la ONU y miembro permanente del Consejo de Seguridad, es un pilar fundamental de la organización multilateral. "Creo que los desafíos que afrontamos hoy día, necesitan soluciones multilaterales que deben basarse en la Carta de la ONU y la legislación internacional", expresó.Turquía pide dar una lección de fuerza a IsraelSigue la escalada de tensiones entre Israel y Gaza. En este contexto, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron una conversación durante la cual expresaron durante una "gran preocupación por los incesantes enfrentamientos y el aumento del número de muertos y heridos".La presidencia de Turquía emitió un comunicado que indica que "el presidente Erdogan subrayó que para evitar una mayor escalada de la crisis, es importante que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga en este asunto y envíe a Israel mensajes enérgicos y claros sobre el cese de los ataques" y pidió a la comunidad internacional dar "una lección de fuerza y contención" a Israel.La posición de Turquía contrasta con la de EEUU o la de Colombia que han condenado los ataques de Gaza a Israel. Y no sólo eso: EEUU fue el único país que vetó un comunicado de Consejo de Seguridad de ONU sobre Gaza.Respecto a las palabras de Erdogan, el analista internacional Eduardo Luque incide en que "es una posición fuerte, es una posición interesante, reclamar la acción de las fuerzas de los países a nivel internacional. Lo que pasa es que desgraciadamente el Concejo de Seguridad [de la ONU] está permanentemente vetado por la posición de EEUU".Europarlamentario pide medidas contundentes para frenar asesinato de palestinosMás de 80 palestinos han sido asesinados durante los últimos tres días tras los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. Por su parte, el lanzamiento de misiles por parte de la resistencia palestina ha acabado con la vida de siete israelíes.A la ya delicada situación, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó que su país se prepara para lanzar una operación terrestre en la Franja de Gaza, un territorio que Israel mantiene bloqueado desde el año 2007 y que sufre una delicada situación humanitaria.Para Manu Pineda, eurodiputado español y presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones Unión Europea-Palestina, la agresión contra la Franja de Gaza tiene un origen táctico, que tendría que ver con la imposibilidad del primer ministro israelí de conformar Gobierno y las acusaciones de corrupción que lo persiguen, y un objetivo estratégico: "intentar que los palestinos salgan de Palestina y dejarles la totalidad de la Palestina histórica a los colonos judíos".La inflación azota a EEUUSuperando las expectativas. Muy por encima de lo previsto por los expertos. Así se disparó la inflación en EEUU. El pasado mes de abril el índice de precios al consumidor [IPC] trepó hasta el 4,2%, alcanzando máximos no vistos desde septiembre 2008. La inflación impulsada por un incremento de los precios energéticos superior al 25% interanual ha superado todas las expectativas.En este contexto, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, las nóminas no agrícolas en el país norteamericano aumentaron solo en 266 mil empleos durante el pasado mes de abril y la tasa de desempleo subió hasta el 6,1%, mientras los economistas habían vaticinado una creación de casi un millón de empleos el pasado mes."En las discusiones políticas que se están manejando en este momento en EEUU, se está poniendo encima de la mesa la cuestión de los beneficios extraordinarios que se han aprobado para las personas en desempleo como consecuencia de la pandemia. Lo que se está diciendo desde distintos sectores es que estos beneficios son demasiado altos, en el sentido de que una vez que se empiece a recuperar la economía, hay muchos trabajadores que están cobrando beneficios superiores a los que cobrarían trabajando", observa al respecto el director de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

