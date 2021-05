https://mundo.sputniknews.com/20210512/un-30-mas-de-antidepresivos-y-ansioliticos-asi-se-lleva-la-pandemia-en-argentina-1112127605.html

Un 30% más de antidepresivos y ansiolíticos: así se lleva la pandemia en Argentina

Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, se instalaron diferentes ideas de lo que sería la nueva normalidad. A las proyecciones sobre las consecuencias de la crisis sanitaria y sus ramificaciones socioeconómicas en cada país se suma el impacto en la vida de cada persona. En función del coronavirus se han cambiado hábitos que revelan además la vulnerabilidad de nuestra salud mental.Según datos del SAFYB, el consumo de psicofármacos aumentó 28% durante el primer año de la pandemia y, si bien tuvo su pico a mediados de 2020, cuando las medidas de cuarentena parecían no tener fin en el país, no volvieron a sus valores previos, con pobres expectativas de mejora ante la llegada de la segunda ola. En 2019 se dispensaron 132 millones de unidades de psicofármacos, mientras que en 2020 se alcanzaron los 168 millones, aclararon.Además del miedo por el aumento constante de casos nuevos y muertes por COVID-19 en el país, que llevan acumulados más de 3 millones contagios y 68.000 fallecimientos, son varias las afectaciones en la población, que manifiesta en menor o mayor medida indicios de angustia, desesperación, enojo, depresión, languidez, hartazgo, frustración y agotamiento."Aumentaron las dosis entre quienes ya estaban consumiendo y se ven nuevos pacientes consumidores; inclusive vemos adictos, gente que no puede controlar esta problemática y que toma más o por más tiempo las dosis, porque los psicofármacos en la mayoría de los casos se recetan por poco tiempos hasta que el paciente pueda salir del pozo", detalló.La incertidumbre, la pérdida o el riesgo de perder el empleo, la convivencia forzada de tiempo completo en espacios reducidos, sumado a la responsabilidad de criar y ser educadores de los hijos, la imposibilidad de socializar y salir al exterior, o la posibilidad de la un castigo social o sanción si lo hiciera, fueron y son algunos de los principales disparadores del empeoramiento de la salud mental.Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó que 50% de los hogares del Gran Buenos Aires, que incluye la capital nacional y sus alrededores y donde vive un tercio de la población argentina, tuvo una reducción de sus ingresos totales debido a la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio.El desempleo llegó a 11% al cierre de 2020, alcanzando a 21 millones de personas, y la pobreza, a más de 40% de la población, mismo porcentaje de la ciudadanía que vive de las actividades de la economía informal, que son quienes más se vieron afectadas por la crisis.Caer en las pastillas"El pico del consumo fue en julio de 2020, al principio la gente no estaba todavía tan afectada. Pero desde entonces no ha caído, se relajó un poco durante el verano [entre diciembre de 2020 y marzo de 2021], pero ahora nuevamente, con la segunda ola y el aumento de casos y muertes, y además otro tipo de preocupaciones más graves porque crece la inseguridad, cierran las empresas, hubo 2 millones de empleos registrados perdidos, entonces caen en las pastillas", enfatizó Peretta.No solo los psicofármacos crecieron en consumo, explicó. Otros rubros de medicamentos, sobre todo los de venta libre por efecto del aumento de la automedicación, se dispararon durante la pandemia, relacionados directa o indirectamente a la crisis sanitaria. Se compran y venden más analgésicos y relajantes musculares producto de los dolores corporales que conlleva el sedentarismo, más antiácidos y antiespasmódicos por el estrés y los cambios en las dietas, más productos para adelgazar por el aumento del sobrepeso y la obesidad, más drogas para condiciones preexistentes que empeoraron por la falta de controles.Además, los precios de los medicamentos crecieron por encima de la inflación general, que fue de 36% en 2020. En el primer trimestre de 2021, los aumentos en los fármacos oscilaron entre 15% y 21%, mientras que la inflación general fue de 13%. En marzo, cuando la inflación fue de 4,8%, las medicinas subieron 5,5% en promedio, con picos de 8% en marcas populares y de las categorías más comunes, según informó el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar).Según cifras publicadas por el Indec, en 2020 hubo un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 50,3% respecto a 2019, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (51,6%) y en la reventa local de importados (47,1%). En la facturación de producción nacional, se observó un incremento de 52,9% en las ventas al mercado interno y de 42,2% en las exportaciones. Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2018), la inflación acumulada fue de 160%, pero los fármacos pasaron a estar en promedio 245% más caros, con algunos incrementos en productos esenciales, como los anticoagulantes, que alcanzaron hasta el 540% de aumento.

