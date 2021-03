https://mundo.sputniknews.com/20210401/hospitales-sin-medicamentos-controlados-pacientes-con-abstinencia-por-la-pandemia-1110692326.html

Hospitales sin medicamentos controlados, pacientes con abstinencia por la pandemia

Hospitales sin medicamentos controlados, pacientes con abstinencia por la pandemia

La pandemia de COVID-19 generó que las personas sintieran más ansiedad, depresión y tristeza que en otros tiempos. Y con ello, el aumento de la demanda de

2021-04-01T00:03+0000

2021-04-01T00:03+0000

2021-04-01T00:03+0000

internacional

logística

salud mental

consumo

medicamentos

drogas

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110691343_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d4bb25660e92fc38efa88a879be61661.jpg

La pandemia de COVID-19 generó que las personas sintieran más ansiedad, depresión y tristeza que en otros tiempos. Y con ello, el aumento de la demanda de algunos medicamentos controlados, según el informe anual 2020 de la entidad internacional que fiscaliza los narcóticos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).Del mismo modo, los cierres fronterizos y las medidas de distanciamiento físico interrumpieron la cadena de suministro global de medicamentos, y afectaron los servicios sanitarios y el acceso a los fármacos. Como era de esperarse, esto generó problemas en los tratamientos médicos, porque muchas personas con enfermedades crónicas no pudieron acceder a su medicación.De eso no se habla, pero existe una epidemia oculta entre las personas mayores: el consumo abusivo de drogas ilícitas, que se acentuó durante el 2020. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), alertó que incluso aumentaron las muertes por sobredosis en la tercera edad, y pide a las autoridades tomen medidas.Además, la JIFE señala que el aumento en la demanda de medicamentos necesarios para el tratamiento de pacientes con COVID-19 redujo aún más la disponibilidad de algunos medicamentos que contienen sustancias controladas. Para hacer frente a la menor oferta, algunos Gobiernos recurrieron a planes de contingencia que provocaron escasez de algunas medicinas en otros países.En particular, la JIFE "consideró preocupantes" la escasez de medicamentos que contenían sustancias fiscalizadas, como el fentanilo y el midazolam, generada en gran medida por un "considerable aumento de la necesidad de proporcionar alivio del dolor y sedación a los pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de cuidado intensivo".Además de las dificultades que enfrenta la mayoría de los países en la adquisición y el abastecimiento de sustancias sujetas a fiscalización, la JIFE señala otro asunto preocupante: la interrupción o irregularidad en los tratamientos de las personas con problemas de salud mental y trastornos por el consumo problemático de drogas.Las muertes de compañeros de trabajo por COVID-19, el estrés y el cambio radical en los quehaceres laborales han marcado el cansancio de los equipos de enfermería, pero también los ha obligado a reinventarse. La pandemia "cambió absolutamente todo", menos "el arte de inventar, que siempre está", dijo a Sputnik la enfermera uruguaya Cecilia Vázquez.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 40 países experimentaron interrupciones en sus servicios de este tipo, incluso en casos de emergencia por riesgo de vida. La situación generó que muchas personas sufrieran severos episodios de abstinencia y, en algunos casos, que consiguieran drogas ilícitas más tóxicas."La falta de acceso a esos servicios esenciales (...) resulta extremadamente preocupante, ya que un prolongado distanciamiento físico y el aislamiento social resultante imponen una carga emocional mayor para las personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias y pueden hacer que aumente el número de personas en esta situación", advirtió la JIFE.La escasez de medicamentos y la interrupción en los tratamientos no solo generó que se agravaran los trastornos por consumo de sustancias, sino también "los relacionados con la salud y la supervivencia de los consumidores de drogas".Entretanto, la escasez en el suministro de algunas drogas también hizo que algunas personas utilizaran medios alternativos para consumirlas (por ejemplo, por inyección), que corrían así riesgos adicionales, como la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea, como el VIH/sida y la hepatitis C.

/20210330/mas-muertes-por-sobredosis-de-drogas-entre-mayores-de-65-anos-efecto-de-la-pandemia-1110637578.html

/20210313/quienes-cuidan-a-los-equipos-de-enfermeria-1109916113.html

/20210330/asi-funcionan-las-rutas-de-trafico-la-demanda-y-consumo-de-drogas-frente-a-la-pandemia-1110637979.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

logística, salud mental, consumo, medicamentos, drogas, salud