https://mundo.sputniknews.com/20210512/rusia-sensibilizada-putin-propone-endurecer-el-acceso-a-las-armas-1112117403.html

Rusia sensibilizada: Putin propone endurecer el acceso a las armas

Rusia sensibilizada: Putin propone endurecer el acceso a las armas

El asalto a la escuela de Kazán que se cobró la vida de 9 personas, incluidos siete estudiantes, fue el detonante para esta determinación del presidente de... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T17:20+0000

2021-05-12T17:20+0000

2021-05-12T17:20+0000

octavo mandamiento

benny gantz

tensiones

explosiones

legislación

escuela

kazán

armas

víctimas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1112117340_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_63070a42c25387335f6c084277120335.png

Rusia sensibilizada: Putin propone endurecer el acceso a las armas Rusia sensibilizada: Putin propone endurecer el acceso a las armas

Rusia estrictaRusia tiene una legislación de armas estricta. Tanto, que poseer un arma de fuego es algo bastante exótico de acuerdo a las estadísticas: Rusia se ubica en el 68º lugar del mundo en el ranking de países cuyos ciudadanos poseen armas de fuego. Un ranking que lidera EEUU.De acuerdo a la legislación rusa, se puede poseer un arma a partir de los 18 años de edad y requiere contar con cursos de armas de fuego, pasar el examen médico correspondiente, entre otros procedimientos, que se deben renovar cada 5 años. El tipo de armas que se puede adquirir es bastante reducido, al tiempo que sólo pueden emplearse con fines de autodefensa, caza, deportivos o de colección. Ahora la Guardia Nacional Rusa tiene la instrucción de presentar una nueva reglamentación sobre el tipo de armas que pueden estar en circulación civil.Francia: ¿a las puertas de una guerra civil?Una guerra civil se está gestando en Francia. La frase pertenece a una tribuna publicada en el semanario ultraconservador 'Valeurs Actuelles' y firmada por 2.000 militares franceses en activo: desde el momento de su publicación el domingo por la noche, el texto habría sido respaldado por más de 130 mil firmas.Es la segunda carta en menos de tres semanas: el pasado 21 de abril la polémica saltó por los aires cuando una veintena de generales, cien oficiales superiores y más de un millar de militares divulgaron en el mismo medio un llamamiento en el que denunciaban "la desintegración de su patria" frente al "islamismo" y las "hordas de los suburbios".En aquella ocasión, la misiva amenazaba –entre líneas– con una intervención de las Fuerzas Armadas ante la inacción de los responsables políticos. Entonces, el jefe del Estado Mayor, François Lecointre, prometió entonces sanciones ejemplares a los firmantes, que podrían llegar a la expulsión. Por eso, es que esta segunda vez la publicación se hace de forma anónima.Añade que "esto muestra la complejidad y lo contrastada que está la sociedad francesa. […] El problema es que están utilizando el enfoque incorrecto porque no se dan cuenta de que la sociedad francesa no ha sabido integrar a un sector importante de la población, en un contexto de crisis humanitaria y de marginación, y por supuesto a veces esta gente se apoya en grupos radicales".Crece la tensión entre Israel y GazaHamás y de la Yihad Islámica Palestina pagarán un alto precio por su beligerancia, tras los ataques lanzados contra el centro y sur de Israel. Lo advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en plena escalada de la tensión. Mientras, el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, amenazó con que "el ataque [de Israel contra Gaza] va a continuar según requiera la situación y esto solo es el comienzo". En uno de los ataques israelíes, las bombas destruyeron un edificio residencial de 13 plantas, que se ha derrumbado.En tanto, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh replicó que "si Israel quiere una escalada, la resistencia está dispuesta y si quiere parar, también estamos dispuestos".Al respecto, el analista internacional Alberto García Watson señala que entre ambas partes "habrá un clima de tensión que se irá incrementando con el tiempo, y si desafortunadamente Israel no entiende la petición de los grupos de la resistencia palestina, vamos a tener un conflicto que se va a extender en el tiempo y que muy probablemente sea capaz incluso hasta de provocar la mecha de una nueva intifada".EEUU en Afganistán "Fracasó de manera rotunda"Las recientes explosiones en la capital afgana, Kabul, que causaron al menos 85 muertos y alrededor de 150 heridos, en su mayoría niñas, es una contundente muestra de que la presencia militar estadounidense en ese país no le ha dado seguridad. Es más, los talibán están fortaleciendo sus posiciones, habiendo tomado un control de una localidad estratégica al sur de Kabul.Como telón de fondo, la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán que debe completarse para el próximo 11 de septiembre."Cuando invadieron Afganistán en diciembre de 2001, todo estaba controlado por un grupo de fanáticos que habían interpretado el Corán a su antojo, siguiendo las líneas del wahabismo. Y 20 años después, con todas estas cifras absolutamente antojadizas que yo no creo ninguna –2.400 muertos norteamericanos o dos billones de dólares invertidos en esa guerra– se retiran con un movimiento talibán más fuerte que nunca", sentenció el experto.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

kazán

franja de gaza

kabul

afganistán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, benny gantz, tensiones, explosiones, legislación, escuela, kazán, armas, víctimas, ataque, franja de gaza, kabul, afganistán, benjamín netanyahu, israel, rusia