Un general del FSB critica la idea de recrudecer las reglas de la venta de armas en Rusia

Tras la reciente tragedia en Kazán, diversos políticos y personalidades públicas proponen revisar el sistema de seguridad en los centros docentes y recrudecer la legislación en materia de la venta de armas, en particular enmendar la lista de las permitidas para la adquisición por civiles y elevar la edad de los pretendientes (actualmente a partir de los 18 años)."Todas las propuestas que se hacen son de carácter cosmético que no tiene nada que ver, en esencia, con el sistema de seguridad", dijo el general en rueda de prensa en Moscú.Mijáilov afirmó que hoy día en la venta legal de armas reina el orden, y las medidas adicionales solo dificultarían la vida a los ciudadanos que acatan las leyes y tienen la plena conciencia de la responsabilidad que supone poseer un arma.El hombre calificó como atentado lo sucedido en Kazán y al ejecutor, como psicópata.A su juicio, la sociedad vive hoy día en una atmósfera "electrizada al máximo", hay muchos descontentos capaces de cometer los más absurdos actos, abundan personas que "viven en un mundo hermético".También dijo que, durante la investigación de un crimen, a menudo se averigua que la persona que lo cometió desde hacía mucho llamaba la atención de sus familiares, amigos y maestros, pero nadie intentó informar sobre su conducta a los organismos judiciales.Kazán, capital de la república rusa de Tartaristán, sufrió el 11 de mayo la mayor masacre cometida en un centro docente de Rusia en los últimos tiempos. Según la investigación, Ilnaz Galiáviev, de 19 años, accionó un explosivo y abrió fuego en la escuela Nº 175. Nueve personas fallecieron y 21 resultaron heridas.Según unos comentarios que recibió Sputnik, el joven aparentaba ser "tranquilo y no conflictivo". El asesinato de dos y más personas puede penalizarse en Rusia con la prisión vitalicia.

