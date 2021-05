https://mundo.sputniknews.com/20210512/hamas-asegura-que-detendra-sus-ataques-contra-israel-en-base-a-reciprocidad-1112114871.html

Hamás asegura que detendrá sus ataques contra Israel en base a reciprocidad

El movimiento islamista Hamás está dispuesto a detener los ataques contra Israel en base a reciprocidad, si la comunidad internacional presiona a los israelíes... 12.05.2021, Sputnik Mundo

Este 12 de mayo, a instancias de las autoridades palestinas, tuvo lugar una conversación telefónica entre Bogdánov y el vicepresidente del comité político de Hamás, Musa Abu Marzuk.Se precisa que Israel debe renunciar a la violencia en el complejo de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Este y no aplicar medidas ilegales a los habitantes autóctonos de esa ciudad.Israel denuncia haber sufrido un ataque terroristaA su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, declaró que Israel ha sufrido un ataque terrorista perpetrado por el movimiento islamista de Hamás.La semana pasada, en la noche del viernes 7 al sábado 8 de mayo, se produjeron enfrentamientos armados entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén Este. Los choques estallaron simultáneamente en dos zonas de la ciudad, cerca de la Explanada de las Mezquitas y en el barrio de Sheij Jarra, donde por decisión de un juzgado israelí se estaba desalojando a varias familias árabes.El 10 de mayo se agravó drásticamente la situación en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Los grupos palestinos lanzaron desde Gaza hacia Israel más de un millar de cohetes. Unos 860 proyectiles cruzaron la frontera y otros 200 no lograron hacerlo y detonaron en el territorio de la Franja.El sistema de defensa aérea israelí, Cúpula de Hierro, interceptó unos 200 cohetes. En los ataques perdieron la vida cinco israelíes y más de 200 resultaron heridos. Israel no tardó en responder con una ataque contra la Franja de Gaza, matando a 56 personas.

