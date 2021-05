https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111915100.html

Perú y un debate presidencial elusivo

Perú y un debate presidencial elusivo

LIMA (Sputnik) — El 1 de mayo, en la provincia de Chota, departamento peruano de Cajamarca (norte), los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre...

Según la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para el balotaje está prevista la realización de cuatro debates oficiales: dos con la participación de los candidatos a la presidencia, uno entre los postulantes a las vicepresidencias y otro donde se enfrenten los equipos técnicos de cada partido.Desde que se lanzó la propuesta del JNE, entró a la discusión nacional la presentación de los equipos técnicos, algo que ha aprovechado la candidata derechista para poner en aprietos a su oponente.Fujimori, ni bien se habló del tema, entregó una lista de 12 políticos y reconocidos militantes o simpatizantes del partido encargados de una especialidad en particular: economía, salud y lucha contra la corrupción, esto es, los tres temas que generan más interés en la ciudadanía.Sin embargo Castillo, hasta la fecha no ha presentado formalmente a su equipo, y en cambio ha sido evasivo en el tema. En un mitin celebrado la semana pasada, el candidato de Perú Libre dijo: "Algunos dicen: 'Oiga, ¿y su equipo técnico? No lo vemos'. Acá nos vamos a poner un equipo técnico para la foto porque es un equipo que conoce la realidad del país, sabe cómo es el Perú, sabe cómo es la realidad nuestra y no está en los pupitres sentado".Asimismo, esta semana dijo en una rueda de prensa: "Mi equipo técnico sabe de economía, pero ellos van a decir cuándo y en qué momento salir".Fujimorismo cuestionadoEn su defensa, Castillo, sin mencionar nombres de los integrantes, ha manifestado que su equipo técnico "está libre de corrupción", en alusión a algunos personajes que acompañan a su rival.Jorge Baca es un ingeniero y miembro del equipo técnico fujimorista, encargado de Economía. Baca fue exministro de Economía durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko. Baca fue condenado en 2007 a tres años de prisión bajo acusaciones de cohecho tras el salvataje irregular del Banco Latino durante su gestión.Carmen Lozada, encargada de Inclusión Social, fue parlamentaria fujimorista en la década de los 90, y en 2001 fue inhabilitada para ejercer la función pública por el Congreso, acusada de asociación ilícita para delinquir al haber, presuntamente, participado en el boicot a un referéndum en contra de la reelección de Alberto Fujimori.Asimismo, otros miembros del equipo técnico de Keiko son personas vinculadas al Gobierno de su padre, un periodo marcado por casos graves de corrupción y violaciones a los derechos humanos que, de hecho, provocaron que este se encuentre actualmente purgando una condena de 25 años por dichos delitos.Castillo en silencioEl debate del 1 de mayo en Chota fue propuesto por Castillo y contó con presencia de público en una provincia que es cuna del candidato y donde cuenta con apoyo unánime, lo que ha dejado una sensación de imparcialidad en desmedro de Keiko.Por otro lado, frente a la insistencia de Fujimori de que su oponente no eluda la confrontación de ideas y al llamado del propio JNE a que los candidatos realicen los debates por el bien de la ciudadanía, Castillo ha sugerido que en realidad ya se ha realizado un debate y quizá con ese sea suficiente.Analistas coinciden en la mejor preparación de Fujimori para debatir —que no es lo mismo a que sus propuestas sean mejores— y al flojo manejo de la oratoria en Castillo, algo que podría explicar su tendencia a la baja en los últimos sondeos y que podría ser la razón de su evasiva para debatir.

