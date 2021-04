https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111740521.html

Keiko Fujimori acepta debatir con su rival de segunda vuelta en Perú

Keiko Fujimori acepta debatir con su rival de segunda vuelta en Perú

LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), aceptó la invitación de su rival en la segunda vuelta, Pedro...

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

"El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro, no me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota (Cajamarca)", expresó Fujimori a través de su cuenta de la red social Twitter. La candidata derechista indicó que el excongresista Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia en su plancha, será el encargado de establecer las condiciones del debate con los representantes de Perú Libre.Asimismo, exhortó a que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien establezca las reglas para el encuentro.El 28 de abril, Castillo retó a Fujimori a debatir en su provincia natal de Chota, propuesta que esta aceptó, aunque fijando como fecha el domingo 2 de mayo.Posteriormente, Castillo aceptó aunque estableciendo como fecha este sábado 1, recibiendo la respuesta positiva de su oponente.De realizarse el evento, sería previo a los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en donde se enfrentarán los candidatos y sus equipos técnicos.La segunda vuelta electoral en Perú se celebrará en comicios programados para el 6 de junio.

perú

