Colombia arde: siguen las movilizaciones

El pueblo colombiano sigue movilizándose en las calles. La retirada del proyecto de reforma tributaria por parte del presidente, Iván Duque, no logró calmar... 04.05.2021, Sputnik Mundo

La caídaEn nuestra sección 'El caso del día', hablamos sobre el revés que ha sufrido el presidente de Colombia, Iván Duque, que tuvo que echar para atrás con reformas que contemplaban fuertes subidas de impuestos a la clase trabajadora en la canasta básica y servicios públicos, y la a ampliación de la base de tributarios. El objetivo, de acuerdo al Ejecutivo, era recaudar unos 6.400 millones de dólares para capear la crisis desatada por el coronavirus.Duque aceptó la dimisión de los autores del proyecto, su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su vice, Juan Alberto Londoño. Aún así, el Gobierno no logra calmar los ánimos de la ciudadanía que sufre la represión.Occidente y sus demandasEn pleno cónclave de cancilleres de los países miembro del G7, vuelven a arreciar sus reclamos a Rusia. Mientras el canciller británico, Dominic Raab, exige al país euroasiático un "cambio de comportamiento para mejorar las relaciones", y desde EEUU el portavoz del Pentágono, John Kirby, declara que Rusia aún mantiene muchas fuerzas en su frontera con Ucrania "sin aclarar sobre sus intenciones", el Ejército de Ucrania aprovecha para violar el armisticio y lanzar dos ataque contra Lugansk."Hay un interés en seguir manteniendo la tensión en la parte Este de Ucrania porque es el foco de tensión que justifica la política exterior, tanto de EEUU, como de otros países europeos", explica al respecto para nuestra sección El decodificador, el columnista de Sptunik y exdirector de Euronews, Luis Rivas.Madrid decideLa capital española acude a las urnas. Más de cinco millones de madrileños están convocados a los comicios autonómicos para elegir a quien durante el próximo periodo lleve las riendas de la presidencia de la Comunidad, considerada para muchos como la joya de la corona, y que ha sido gobernada por más de 25 años por el Partido Popular.Doble raseroEn una rueda de prensa en Londres, en el contexto del cónclave ministerial de los países miembro del G7, el canciller británico, Dominic Raab, y el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, denunciaron los ataques y persecuciones a periodistas en países como Bielorrusia.Unas declaraciones que la abogada Stella Moris, prometida de Julian Assange y madre de sus dos hijos, no dejó pasar: arremetió contra Washington y Londres por entender que, mientras defienden la libertad de prensa, mantienen en prisión a Assange. Tratamos este tema en nuestra sección 'Fake News'. Semana laboral de cuatro días: pros y contrasEl mundo estaría a las puertas de una revolución en lo que se refiere a la semana laboral tradicional de 40 horas, avanzándose hacia una semana laboral de cuatro días. Las autoridades españolas, por ejemplo, aceptaron lanzar un modesto proyecto piloto para empresas interesadas en llevar a cabo esta práctica.Estas medidas, no obstante, "tienen que estar bien testadas y tienen que estar acompañadas del aumento claro de la productividad", subrayó en conversación con el Octavo Mandamiento el empresario español Pedro Mouriño, presidente de Iberatlantic Global Corporation.Nuevo libro de Arantxa TiradoLos golpes de estado ya no son solo militares. Desde hace unos años han adoptado nuevas formas. Desde América Latina líderes latinoamericanos, como Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, o Rafael Correa en Ecuador, han denunciado una guerra judicial en su contra para sacarlos del terreno político. En 'Cuestión aparte', la politóloga Arantxa Tirado nos presenta su nuevo libro 'Lawfare, golpes de estado en nombre de la ley'.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

