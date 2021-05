https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111844660.html

Gobierno de Colombia, cercado por protestas, atraviesa su peor momento desde 2019

Gobierno de Colombia, cercado por protestas, atraviesa su peor momento desde 2019

El Gobierno colombiano enfrenta en la actualidad uno de sus peores momentos desde 2019, cuando una serie de protestas frenaron el ritmo productivo del país, el... 03.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-03T22:07+0000

2021-05-03T22:07+0000

2021-05-03T22:10+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1111844593_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_186f612d85e74b5402c417c19f60a8e0.jpg

Desde marzo del año pasado el virus logró contener la expresión popular, pero una enfermiza reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso el pasado 15 de abril fue el detonante para que desde el 28 de abril se liberara de nuevo la protesta social y millones de colombianos se lanzaran a las calles para exigir la derogación de la reforma y realizar una serie de peticiones más.Como resultado, el presidente Iván Duque debió anunciar el 2 de mayo el retiro del proyecto en el Congreso, mientras que el 3 de mayo se conoció que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien diseñó la iniciativa, le presentó su renuncia junto a buena parte del equipo económico, lo que aún no logra mitigar del todo las manifestaciones.Cifras de la protestaComo resultado de las protestas en todo el país, según reveló en rueda de prensa el ministro de Defensa, Diego Molano, 64 Comandos de Atención Inmediata (CAI, un tipo de estaciones de Policía) fueron afectados, así como 69 estaciones de transporte público, 94 bancos, 36 cajeros electrónicos, 14 peajes, mientras que 254 almacenes fueron vandalizados.Molano destacó que 540 policías resultaron lesionados y que se registraron 431 capturas, mientras que el Movimiento Nacional de Víctima de Crímenes de Estado (Movice) dijo a Sputnik que en las jornadas "ha prevalecido la barbarie" de la Fuerza Pública, y denunciaron "21 asesinatos, desapariciones, confinamiento, 503 detenciones arbitrarias, 42 agresiones a reporteros, 10 casos de violencia sexual de género (y) 208 heridos".Según el analista, la administración de Duque "tiene que tomar medidas que se dirijan hacia las quejas y hacia las inquietudes de quienes están manifestándose".Sin embargo, los manifestantes no cuentan con una voz visible que los represente, "y es posible que el Gobierno no quiera darle esa visibilidad a una figura como (el excandidato presidencial y senador de izquierda) Gustavo Petro".Petro, uno de los mayores opositores del Gobierno e impulsores de las protestas, está en la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2022, y no cabe duda de que el escenario actual es caldo de cultivo para sus pretensiones electorales."Hay muchas cosas que van a ocurrir de aquí a un año, cuando se den las elecciones, pero definitivamente esto, en la actualidad, favorece a la oposición", agrega Guzmán.A reconocer responsabilidad¿Están dadas las condiciones para que en Colombia se dé un derrocamiento del actual Gobierno en medio de las protestas?Guzmán asegura que a diferencia de países vecinos como Perú y Ecuador, "en Colombia nunca se han tumbado los gobiernos", y ve muy poco probable esa posibilidad.Sin embargo, considera que para apaciguar los ánimos, el Ejecutivo debe empezar a reconocer desde ya la responsabilidad que tiene en lo que está ocurriendo, "el dolor que ha causado, las muertes que han ocurrido y mostrar un poco de entendimiento sobre la violencia policial y decir que está escuchando a los manifestantes, es decir, labrar un camino conjunto y consensuado".No la tendrá fácil, pues el Gobierno, dice Guzmán, "carece de credibilidad" ante los manifestantes a raíz de las conversaciones que ambas partes establecieron a finales de 2019, pero que por parte del Ejecutivo no llegaron a ninguna parte luego de que el arribo de la pandemia al país sirvió como pretexto para congelar cualquier iniciativa.Así las cosas, la polémica reforma tributaria —con la que el Gobierno esperaba recaudar 23,4 billones de pesos (6.400 millones de dólares) desde el 2022— era para los manifestantes sólo uno de los árboles por demoler en el bosque de exigencias que aún mantienen.Otras de las peticiones son "retirar el proyecto de reforma a la salud, implementar la renta básica de manera inmediata, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales", recordó el Movice.¿Oídos sordos?El terreno está abonado para que el Gobierno abra las puertas y se siente a la mesa con los partidos de oposición, pero en cambio, como haciéndose el de los oídos sordos, decidió reunirse con los partidos oficialistas Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe) y Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), un contrasentido en un escenario como el actual.Camioneros y taxistas se han unido al paro y realizan movilizaciones en varias vías de Bogotá y de Cundinamarca (centro), mientras que la ciudad de Cali (suroeste), donde se han presentado los mayores desmanes, empieza a registrar desabastecimiento de alimentos y de gasolina por los cierres viales que aún persisten.Ante ello, organismos como la Defensoría del Pueblo parecen no estar haciendo los esfuerzos necesarios para contener el escalonamiento de la violencia, un hecho de incertidumbre que junto con el retiro de la reforma tributaria provocó el 3 de mayo el desplome del peso colombiano frente a la divisa de Estados Unidos, pues por cada dólar se deben pagar ahora 3.816 pesos, un valor que no se veía desde hace seis meses.

https://mundo.sputniknews.com/20210503/estalla-colombia-y-derrota-al-gobierno-de-ultraderecha-1111839139.html

https://mundo.sputniknews.com/20210430/tension-en-colombia-despliegan-en-cali-fuerzas-de-seguridad-para-controlar-la-violencia-1111796850.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

paro nacional en colombia (2021), colombia, opinión y análisis