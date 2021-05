Arranca la jornada electoral en la Comunidad de Madrid

https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111855493.html

Los más de 1.000 colegios electorales dispuestos en los 179 municipios de la región abrieron sus puertas a las 09.00 (hora local). La hora prevista de cierre de los centros es las 20.00.El protocolo de seguridad por la pandemia de coronavirus recomienda (aunque no impone) una serie de horarios diferentes para acudir a votar.Por ejemplo, se recomienda que las personas vulnerables o mayores de 65 años voten de 10.00 a 12.00 y que las personas con síntomas del COVID-19 o enfermedad activa lo hagan en la última franja horaria, de 19.00 a 20.00.El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió fijar la fecha de las elecciones para este 4 de mayo a pesar de tratarse de una jornada laborable, lo que obligó a suspender las actividades lectivas para este 4 de mayo.Los estudios demoscópicos publicados a lo largo del último mes apuntan a que la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, será la candidata más votada en estos comicios, aunque no con un margen suficiente como para formar gobierno en solitario.Ayuso, que en los últimos meses se convirtió en una de las figuras más relevantes de la política española por primar la actividad económica a las restricciones anti-COVID, manifestó en varias ocasiones su disposición a formar gobierno junto a la formación ultraderechista Vox si no consigue la mayoría absoluta.Por ello, en estas elecciones está en juego algo más que el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que la victoria de Ayuso podría suponer un punto de inflexión en la política nacional con la entrada de Vox por primera vez a una administración regional.Por su parte, la izquierda (que presenta tres grandes candidaturas: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) confía en que la amenaza de un gobierno con Vox sea un aliciente para movilizar a sus votantes y dar un vuelco a las encuestas.La cita con las urnas de este 4 de mayo llega tras una de las campañas electorales más tensas de la historia reciente del país, con un constante clima de crispación marcado por la recepción de sobres con balas y mensajes amenazantes por varios dirigentes políticos.Madrid lleva 26 años siendo gobernada de forma ininterrumpida por el Partido Popular. La región es uno de los principales motores económicos del país (aporta el 19,3% del PIB).Pese a ello, la baja presión fiscal y la tendencia de la administración a favorecer al sector privado hacen que la región no pueda presumir de tener unos servicios públicos punteros.Se trata de la segunda comunidad autónoma del país con menos gasto sanitario (se invierte en ello un 3,7% de lo que se genera, mientras la media nacional es del 5,6).En cuanto a la educación, es la región de España que menos porcentaje de su presupuesto dedica al sistema público, mientras que es la que mayor porcentaje de alumnos tiene en centros privados.En las elecciones de este 4 de mayo se movilizará a un total de 4.500 agentes de la Policía Nacional y 2.200 efectivos de la Guardia Civil para encargarse de la seguridad ciudadana durante la cita con las urnas.

