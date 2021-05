https://mundo.sputniknews.com/20210501/1111801356.html

Rusia confirma a México el compromiso de cumplir el contrato de vacunas Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — Durante las negociaciones que sostuvo en Moscú el canciller de México, Marcelo Ebrard, Rusia le confirmó su compromiso de cumplir el contrato... 01.05.2021, Sputnik Mundo

En su viaje a la capital rusa, Ebrard mantuvo consultas con el Ministerio de Exteriores ruso, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que comercializa la Sputnik V, así como con representantes del centro Gamaleya, fabricante de la vacuna."El contrato que México tiene con el Fondo es de 24 millones de dosis y se confirmó que este contrato se va a cumplir", dijo la diplomática mexicana.La embajadora apuntó que México entiende que el RDIF y el centro Gamaleya enfrentan una presión "porque Rusia tiene una intención de tener un programa más intenso en su campaña de vacunación nacional"."En principio pensamos que este mismo año podrían recibirse todas" las vacunas adquiridas, dijo la diplomática hablando de los resultados de la visita que efectuó a Moscú el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.Pensado señaló que en las negociaciones con el canciller mexicano el RDIF se comprometió a entregar el próximo lunes un nuevo calendario de suministros del inmunizante a México, lo que "permitirá que la estrategia nacional de vacunación se pueda planear con más certidumbre"."El lunes, la próxima semana tendremos la información que el Fondo se comprometió a darnos para saber cuál es el calendario más realista de sus entregas", indicó.Visita de Ebrard a MoscúLa visita que realizó Marcelo Ebrard a la capital rusa, se produjo de manera excelente, destacó Norma Pensado. "Excelente. Se fue muy contento. Vemos que se cumplieron muy bien los objetivos de su visita, fue realmente una visita que el mismo calificaría de excelente", dijo la diplomática, preguntada cómo el canciller califica el viaje realizado.El canciller mexicano ofreció un discurso ante los estudiantes de la Academia Diplomática de la Cancillería rusa y depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú.Entre otros avances logrados durante la visita del canciller, Pensado destacó la firma del plan de consultas políticas.Dicho programa de consultas, indicó, incluye "diversas secciones que hablan de temas bilaterales, regionales, multilaterales, y desde luego queda abierto a que si hay algún tema de interés particular o coyuntural (...) pues se pueda incluir dentro de estos temas".Así, entre los temas bilaterales, la embajadora apuntó a la tarea, fijada en el plan de consultas suscrito, de "revisar las negociaciones de una serie de instrumentos jurídicos" que mantienen los dos países.En lo referente a la cooperación regional, Pensado señaló que en el programa de consultas está incluido el tema de la relación entre Rusia y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde México está ejerciendo la presidencia pro tempore."Con Rusia la Celac tiene un mecanismo de diálogo, que se suscribió desde 2015, es importante darle un contenido", subrayó.En cuanto a la cooperación en la escena internacional, algo que también figura en el plan de consultas, la embajadora acentuó la tarea conjunta de México y Rusia de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.Diálogo científicoEl canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en el marco de su visita a la capital rusa inauguró el diálogo entre las comunidades científicas de México y Rusia, lo que permite fijar las posibilidades para unas nuevas investigaciones conjuntas de las dos naciones, destacó Norma Pensado.Pensado subrayó que el inicio de ese diálogo "pone una semilla para que podamos ir impulsando la cooperación entre los dos países, para prepararnos fundamentalmente para enfrentar retos de posibles futuras pandemias"."Sabemos que el COVID-19 lamentablemente no será la última pandemia que enfrente la humanidad, cada vez vemos que hay muchos riesgos y pueden brincar de pronto virus y retos de todo tipo, y es muy importante que estemos preparados", afirmó.La diplomática señaló que los científicos mexicanos y rusos no solo cooperarán en la lucha contra la pandemia, "sino también son posibles otros temas: hemos identificado por ejemplo el área espacial, las tecnologías de información"."Es una manera de empezar a proyectar colaboración hacia el futuro, (...) hay realmente muchos temas en los que México y Rusia tenemos intereses comunes y además tenemos un universo de capacidad de investigación que nos permite poder sentarnos juntos, platicar e identificar posibles áreas de cooperación conjuntas", indicó.En una rueda de prensa el canciller mexicano informó que la empresa nacional Birmex, que trabaja para poder envasar la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, también prevé en el futuro poner en marcha una producción plena del producto biológico ruso.Ebrard reiteró la importancia de que México y Rusia establezcan ahora "un buen canal de cooperación científico-tecnológica", y que no sirva solo durante la actual situación de emergencia epidemiológica, sino que "tenga un plazo mayor". Cooperación espacialEl Gobierno mexicano espera que Rusia apruebe la versión de un acuerdo de cooperación espacial, planteada por México, tras lo cual los dos países podrán firmar el documento, informó Norma Pensado.A mediados de abril en el portal oficial de la información jurídica del Gobierno ruso se publicó un decreto que ordena a la corporación estatal espacial rusa Roscosmos junto con el Ministerio de Exteriores de Rusia celebrar negociaciones con la parte mexicana y, una vez que lleguen a un acuerdo de cooperación en el espacio.La diplomática mexicana recordó que dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se están haciendo esfuerzos para crear una Agencia Espacial Latinoamericana."Allí por ejemplo vemos que quizás puede abrirse un campo interesante de cooperación con Rusia", planteó.Según el decreto del Gobierno ruso, Moscú prevé cooperar con México en las ciencias espaciales, incluidas las investigaciones astrofísicas y de planetas, así como en materia de teledetección de la Tierra, comunicaciones y navegación por satélite, geodesia espacial y meteorología, materiales, biología, medicina y vuelos espaciales tripulados.Además, está previsto que los dos países colaboren en el lanzamiento de aparatos espaciales, utilizando los resultados de la creación conjunta de equipos y tecnologías espaciales, así como en el ámbito de defensa del medio ambiente espacial de los desechos espaciales. SPIEFEl incremento de los costos de participación en el Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas inglesas) es un óbice para pequeñas empresas extranjeras que buscan conocer el foro, apuntó Norma Pensado.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó durante su visita a Rusia que México planea participar en la próxima edición del SPIEF, programada para inicios de junio: "vamos a invitar a muchas empresas mexicanas, sobre todo empresas medianas, que no tienen acceso normalmente a esta información", señaló."Estamos esperando también que haya mayor información de cómo va a estar organizado este año el foro (..,) Debo decir que sí nos preocupan mucho los costos de participación. Precisamente hoy supimos que va a haber un incremento importante para la participación de las empresas en el foro", constató la embajadora mexicana.Pensado subrayó que ese aumento de los costos "dificulta esta participación, sobre todo para empresas que vienen de lejos y que necesitarían un poco más de facilidades para participar por primera vez, sobre todo para explorar lo que es este foro".

