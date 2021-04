https://mundo.sputniknews.com/20210423/mexico-abraza-multilateralismo-en-gira-de-canciller-a-rusia-1111484157.html

México abraza multilateralismo en gira de canciller a Rusia

México abraza multilateralismo en gira de canciller a Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México sintonizará su diplomacia con el multilateralismo durante la próxima visita a Rusia del canciller Marcelo Ebrard

El embajador que fue representante en Chile después de su misión en Rusia, señaló que, si bien es cierto que las grandes potencias tratan de llevar agua a su molino, "finalmente, en los temas importantes de la humanidad, todo apunta a que tendremos cada vez más una notable estructura internacional multipolar".Ese factor geopolítico adquiere mayor importancia de acuerdo con las agendas regionales y los actores que intervienen en el momento actual hacia el mundo que resurgirá de la pandemia de coronavirus, reflexiona.Por esa razón, Beltrán considera muy significativa la primera gira mundial de ese calibre del jefe de la diplomacia mexicana, y sobre todo que visite concretamente Rusia durante cinco días.También se trata de gesto amistoso hacia el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, por su visita al país latinoamericano en febrero de 2020."En un encuentro en Moscú, el ministro Lavrov me dijo: 'Embajador, la regla de oro de la diplomacia es la reciprocidad', eso tiene la mayor importancia", relató a Sputnik el diplomático.Por su desempeño en el relanzamiento de la relación bilateral, Beltrán recibió la Condecoración a la Cooperación Internacional de Rusia, que le hizo merecedor de una medalla y un certificado firmado por Lavrov, quien lo convirtió en el primer mexicano en tener esa distinción.Ebrard, visitará Rusia del 24 al 28 de abril próximos para abordar con Lavrov temas clave de cooperación bilateral, en especial el combate al COVID-19.Unidos más allá de la pandemiaLa importancia de la gira de Ebrard reside además en que la diplomacia "es una cultura del toma y daca", dice en referencia a la conversación que comenzaron ambos cancilleres el año pasado.La gira ocurre cuando en el mundo se habla mucho de las vacunas contra el nuevo coronavirus, un tema elevado al grado de negociación entre Estados.Pero cuando Ebrard vuelva a reunirse con Lavrov "también se va a sentar con un actor mundial de primer nivel, que sirvió 10 años como representante de Rusia en Nueva York, ante la Organización Naciones Unidas (ONU), y lleva 17 años como un enorme rol como canciller", que además encabeza la diplomacia de un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.A partir de su conocimiento de las dos figuras que dirigen el rumbo de la relación, el embajador estima que "en una sola sentada, esa conversación ya es un éxito que sigue a la reunión de febrero de 2020, para abordar temas regionales".Mientras tanto, contrasta, el mundo observa el regreso de la diplomacia de EEUU, con Joe Biden, "que enarbola el tema multilateral de la energía y cambio climático, y la Unión Europea regresa después del Brexit a resolver la sucesión de la canciller alemana, Angela Merkel, por el presidente francés, Emmanuel Macron, y las elecciones traen nuevos liderazgos en América Latina" .Prestigio de la marca SputnikEl embajador recuerda que estuvo presente en el lanzamiento de la agencia de noticias Sputnik en Moscú, y le llama la atención que parte de los analistas en México se sumaran a los prejuicios frente a la vacuna Sputnik V.Los cuestionamientos se hicieron "a partir de sus propios prejuicios políticos, comprando los recelos proveniente de otros lugares", lamentó.Contrasta esas visiones con los numerosos premios Nobel que la ciencia rusa ha conquistado y el prestigio de sus epidemiólogos.Beltrán considera que los méritos de los remedios biológicos deben ser analizados a la luz de los avances científicos y no de los prejuicios, "no solo con esta vacuna rusa sino con otras", como la británica AstraZeneca, la Johnson & Johnson, o la estadounidense Pfizer, menciona.Indica que la visita de Ebrard al Instituto de Epidemiología y Microbiología Gamaleya "por su gran renombre, será muy importante y podría haber un intento de revisar con los socios rusos el tema de la producción de vacunas".Con esa nutrida agenda la relación bilateral tiene condiciones para "un nuevo momentum y retomen la velocidad crucero", mientras el mundo está ansioso de respuestas a los nuevos dilemas, puntualiza.Admiración mutuaBeltrán señala que el viaje "es muy importante porque la agenda de México con Rusia tiene varios componentes bilaterales", relacionados con el comercio y los intercambios de inversiones, la cooperación técnica, científica y cultural.La agenda bilateral es muy rica porque "los rusos están predispuestos a entender y apreciar lo mexicano, y de nuestra parte hay una enorme tradición de la ciencia rusa en nuestro país".Recuerda finalmente que nunca escuchó tantas veces las canciones mexicanas Cielito lindo o Bésame mucho como en Rusia, ni nunca oyó hablar tanto de los pintores Frida Kahlo, Diego Rivera y los muralistas mexicanos de principios del siglo XX.

