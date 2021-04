https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111789037.html

Nadie quiere una foto con Piñera: elección con un Gobierno en crisis

Nadie quiere una foto con Piñera: elección con un Gobierno en crisis

SANTIAGO (Sputnik) — Quedan solo dos semanas para la elección masiva en Chile de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes del 15 y 16 de... 30.04.2021, Sputnik Mundo

Como es costumbre, los candidatos con menos conocimiento buscan arrimarse a la figura de un correligionario con amplio apoyo popular para impulsar sus campañas, por lo que es posible ver repetidamente en la calle o en redes sociales a líderes carismáticos como el derechista Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente) o el izquierdista Daniel Jadue (Partido Comunista) en las fotografías acompañando a los postulantes de sus partidos.Pero hay una figura que se ha visto poco o nada en fotos. "Nadie quiere aparecer con el presidente Sebastián Piñera porque es un suicidio político. Los candidatos están huyendo de su imagen porque tienen un instinto de conservación estricto: aparecer con una figura que tenga menos de dos dígitos de apoyo es lo mismo que decir 'no voten por mí", explicó a Sputnik el experto electoral y director de la encuestadora Tú Influyes, Axel Callis.En la última encuesta realizada por Tú Influyes, la gestión gubernamental de Piñera obtuvo un 7% de respaldo ciudadano y el Centro de Estudios Público lo situó como el político peor evaluado de toda la escena nacional. Las principales críticas apuntan a su gestión durante la pandemia y particularmente, por intentar detener (sin éxito) el proyecto que permite un retiro anticipado de pensiones."Es más fácil encontrar candidatos con Augusto Pinochet que con Piñera", dijo Callis, haciendo alusión a algunos postulantes que se han hecho viral en redes sociales por photoshopear al dictador (1917-1990) en su propaganda.Para el experto, si bien Piñera es el principal responsable de la crisis gubernamental, recalcó que todas las instituciones políticas están desacreditadas, lo que generará una repercusión directa en las elecciones de mayo.Jiles es una diputada del Partido Humanista (izquierda) considerada la política mejor evaluada del país, según la últimas encuestas. Periodista, proviene del mundo de la televisión y ha sido acusada constantemente de nepotismo, por usar su cargo para hacer llamados a votar por su pareja, Pablo Maltés, candidato a gobernador de Santiago en las próximas elecciones.La derecha vs. GobiernoEl hecho de que Piñera haya intentado frenar el tercer retiro de pensiones ante la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional y que haya sido derrotado en todas las instancias, es un error que pocos en su sector le perdonan.El diputado independiente Pepe Auth, sociólogo y experto electoral, afirmó en conversación con radio ADN que en la elección de constituyentes de mayo, la derecha tendrá "su peor elección de los últimos 30 años".La carrera de constituyentes es una de las que más preocupa a Chile Vamos. Las normas de la próxima carta magna de Chile deben ser aprobadas por 2/3 de de los votos en la Convención Constituyentes, pero algunos temen que la crisis de Piñera arrastre a su coalición y les impida incluso alcanzar el 1/3 de los integrantes en la elección de mayo."Se estima que Chile Vamos podría alcanzar 54 de los 155 escaños de la convención, superando apenas el mínimo de 52 escaños que se necesitan para un tercio, convirtiéndolo en un tercio frágil", explicó un informe del conglomerado presentado al diario El Mercurio.Rodrigo Caramori, presidente del Partido Regionalista Independiente Demócrata, una de las cuatro tiendas que conforman Chile Vamos, advirtió reiteradas veces y en todos los tonos al Ejecutivo que no intentara frenar el retiro de las pensiones, porque eso traería efectos negativos para sus candidatos. Pero no le hicieron caso.No obstante, el líder oficialista manifestó tener la esperanza de que la gente pueda separar a los candidatos de derecha de la imagen del Gobierno y del presidente Piñera."La ciudadanía valorará el trabajo de nuestros candidatos. De hecho en las encuestas tenemos figuras muy bien posicionadas y esperamos que la gente no se confundan con la falta de conducción del Ejecutivo", cerró.Las elecciones del 15 y 16 de mayo tendrán una serie de hechos inéditos que hacen de ella un evento particularmente impredecible: por primera vez se realizará una votación en dos jornadas, no se sabe qué tan compleja será la situación sanitaria a mediados de mayo y nunca antes los chilenos habían votado para elegir un gobernador regional ni para candidatos constituyentes. Todo aún está muy líquido.

