Una diputada chilena presenta proyecto que permite un cuarto retiro de pensiones en pandemia

El proyecto, al igual que los otros dos implementados el año pasado y el que fue promulgado el 27 de abril por el presidente Sebastián Piñera, es universal, no cobra impuestos y permite el retiro de hasta 10% de los fondos.En el escrito, la parlamentaria argumentó que este cuarto retiro responde a que "el Gobierno, a pesar de haber desplegado una serie de mediadas sanitarias y económicas, no ha dado una respuesta adecuada a la profundidad de la crisis".La iniciativa fue respaldada por diputados del Partido Socialista (centroizquierda), Partido Comunista (izquierda), el Partido Por la Democracia (centroizquierda), el partido Regionalista Verde Social (izquierda), el Partido Radical (centroizquierda) y el Partido Demócrata Cristiano (centroizquierda).El proyecto de tercer retiro generó una profunda crisis política en Ejecutivo, debido a que el presidente Piñera y su Gabinete no lograron detener el trámite legislativo a pesar de que desplegaron un intenso lobby en todas las instancias para buscar frenarlo, y el martes el mandatario tuvo que promulgar la medida a su pesar.En Chile se han contagiado de coronavirus 1.184.271 personas, de las cuales 26.073 fallecieron.

