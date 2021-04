https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111728995.html

La Eurocámara pide desconectar a Rusia del sistema SWIFT si invade Ucrania

BRUSELAS (Sputnik) — El Parlamento Europeo propone desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT, si invade Ucrania, indica la resolución que aprobó el... 29.04.2021, Sputnik Mundo

"Si los intensos preparativos militares de Rusia derivan en un futuro en la invasión de Ucrania, la Unión Europea debe dar de entender que el precio de esa infracción a las normas internacionales será considerable: se renunciará a la importación del petróleo y gas ruso, se desconectará a Rusia del sistema de pagos SWIFT, se bloquearán los activos de los oligarcas allegados a las autoridades rusas y se anularán los visados", dice el proyecto de resolución.Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre asuntos internacionales son declarativas y no vinculantes. Sin embargo, las demás instituciones de la Unión Europea deben prestar atención a la opinión de los eurodiputados.En todo caso, no es nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según ha explicado Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional y en este sentido la UE no tiene instrumentos para actuar.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó antes a Sputnik que Rusia ya creó una estructura análoga al sistema SWIFT para hacer frente a los riesgos de una posible desconexión.Según las últimas informaciones, se han conectado al sistema ruso ya más de 20 participantes extranjeros de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Alemania y Suiza.Ucrania y varios Estados occidentales últimamente expresan preocupación por la supuesta intensificación de la "actividad agresiva" de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia traslada tropas dentro de su territorio y no amenaza a nadie.Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.Ucrania sigue considerando a Crimea su territorio, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".

