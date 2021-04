https://mundo.sputniknews.com/20210427/espana-elecciones-a-la-presidencia-de-madrid-se-acercan-en-medio-de-amenazas-de-ultraderecha-1111632519.html

España: elecciones a la presidencia de Madrid se acercan en medio de amenazas de ultraderecha

Las elecciones a la presidencia de Madrid entran en su recta final marcadas por amenazas de la ultraderecha en contra de diversos políticos de izquierda.

Mientras dirigentes de izquierda reciben balas y navajas ensangrentadas enviadas por correo, la política española ha rechazado que se monten "circos" con las amenazas que todos los responsables políticos reciben y ha advertido del posible "efecto llamada".Algo a lo que la izquierda respondió inmediatamente. La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha preguntado a Díaz Ayuso, "cuántos sobres y amenazas más" son necesarios para que diga que no gobernaría con Vox.En tanto, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha preguntado si su padre estaría actualmente amenazado de muerte si la exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el eurodiputado de Vox Herman Tertsch no le hubieran llamado terrorista.Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido no "banalizar" el discurso de la ultraderecha y no justificar amenazas por el hecho de que una persona "no se encuentre bien" cuando se dejan llevar "por discursos de odio".Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dio un espaldarazo al candidato socialista a las próximas elecciones y llamó a los madrileños a "recuperar la democracia". Asimismo, ha pedido ir a votar a las urnas para "vencer al fascismo" y ha dicho "basta" ante el odio de la ultraderecha.ColombiaLas centrales obreras que integran el Comité Nacional del Paro anunciaron que mantienen la iniciativa de realizar el miércoles un gran paro nacional en contra del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó ante el Congreso en días pasados, y advirtieron que sólo declinaran la movilización si el Ejecutivo retira dicha propuesta, según informó en rueda de prensa virtual Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.BoliviaEl expresidente boliviano Evo Morales anunció la puesta en marcha de RUNASUR, un mecanismo de integración regional que busca articular una América Plurinacional. Esta organización, con sede el Bolivia, busca adherir a 12 países. Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

