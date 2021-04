https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111615193.html

Regulador de Colombia evaluará autorización de Sputnik V cuando reciba la solicitud

Regulador de Colombia evaluará autorización de Sputnik V cuando reciba la solicitud

BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia informó que evaluará la autorización del uso de... 27.04.2021

"Una vez la entidad reciba la solicitud (de autorización de la Sputnik V), procederá a evaluar la información necesaria para el otorgamiento de la ASUE (Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia) como ha ocurrido con los biológicos que lo han solicitado", dijo el Invima en Twitter.El organismo añadió que por ahora no han recibido una solicitud por parte del fabricante de la vacuna Sputnik V, el instituto Gamaleya, o de su representante, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).El pasado 20 de abril el Gobierno colombiano autorizó a particulares comprar vacunas contra el COVID-19 para apoyar el Plan Nacional de Inmunización, pero con una serie de restricciones.Según la resolución, los particulares sólo podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima para uso de emergencia, y no podrán ser vendidas, ya que su aplicación debe ser gratuita.Hasta ahora el organismo ha avalado el uso en el país de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, los cuales el Gobierno de Colombia adquirió de manera bilateral y mediante el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).En comunicados recientes, dichas farmacéuticas indicaron que no negociarán sus vacunas con particulares por ahora y que se limitarán a hacerlo sólo con gobiernos.El 23 de abril la emisora local Blu Radio sugirió así que la Sputnik V "podría convertirse en la esperanza para el sector privado tras la negativa de otros laboratorios fabricantes de vender".El Invima señaló en Twitter que actualmente el Gobierno cuenta con dos mecanismos de ingreso de vacunas al país, uno es a través de Covax (productos avalados por la OMS) y otro de negociaciones bilaterales que el Ejecutivo adelanta directamente con los fabricantes.Semanas atrás, el primer secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, Leonid Sboiko, dijo a Sputnik que el RDIF mantiene diálogos con el Ministerio de Salud y con el Invima para poder concretar la aprobación de la vacuna, lo cual, aseguró, toma un tiempo.

