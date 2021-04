https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111531426.html

Sinovac y AstraZeneca no venderán vacunas a privados en Colombia

"El Gobierno chino ha expresado su compromiso a la cooperación internacional en la lucha contra el COVID-19 y está haciendo de las vacunas un bien público verdaderamente accesible y asequible para las personas en todos los países", indicó Sinovac en su comunicado.El anuncio se conoce luego de que el miércoles la farmacéutica estadounidense Pfizer declinó vender sus biológicos contra el COVID-19 a los empresarios."En el contexto actual de emergencia por la pandemia, no está prevista la venta a privados de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19", señaló Pfizer también en un comunicado.Asimismo, señaló que en el contexto actual las farmacéuticas han priorizado la entrega de sus vacunas a los acuerdos con los gobierno nacionales y a las iniciativas supranacionales como el mecanismo Covax, de la Organización Mundial para la Salud (OMS).Por su parte, la farmacéutica inglesa AstraZeneca también declinó este viernes vender sus vacunas al sector privado, según reporta la prensa local.El viernes, más temprano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, aseguró a la emisora RCN Radio que la negativa de los laboratorios para vender vacunas a empresarios del país es temporal, lo que se corresponde con una parte del comunicado de Pfizer."Pfizer reconoce el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia e informará a las partes interesadas una vez se den las condiciones necesarias para poder ampliar sus opciones de suministro", indicó la compañía en su comunicado del miércoles.También este viernes la emisora Blu Radio sugirió que la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, "podría convertirse en la esperanza para el sector privado tras la negativa de otros laboratorios fabricantes de vender", y reveló que "al menos 30 empresarios ya tienen preacuerdos con el laboratorio Gamaleia, fabricante del Sputnik V, para la compra".Sin embargo, la vacuna rusa aún no cuenta con la autorización de uso de emergencia en Colombia por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como sí la tienen ya los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Janssen y Moderna, por lo cual, en la actualidad, no se puede importar ni ser aplicada en el país.El primer Secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, Leonid Sboiko, dijo en días pasados a Sputnik que el Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID, el único organismo autorizado por Rusia para distribuir el biológico fuera de ese país) mantiene diálogos con el Ministerio de Salud de Colombia y con el Invima para poder concretar la aprobación de la vacuna, lo cual, aseguró, toma un tiempo.En la actualidad el país ha recibido en total 5.615.184 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales ha aplicado más de cuatro millones.

