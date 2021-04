https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111398247.html

Gobierno de Colombia autoriza a privados compra de vacunas contra COVID-19

Gobierno de Colombia autoriza a privados compra de vacunas contra COVID-19

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia autorizó a particulares la compra de vacunas contra el COVID-19 para apoyar el Plan Nacional de Vacunación, aunque... 21.04.2021

Según el mandatario, los particulares sólo podrán adquirir vacunas que tengan la autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para uso de emergencia, y no podrán ser vendidas, sino que su aplicación deberá ser gratuita.Asimismo, indicó que su aplicación deberá ser "en consonancia y concordancia con el Plan Nacional de Vacunación", y los particulares deberán disponer de una logística "que esté debidamente presentada en términos de refrigeración y aplicación".La norma también establece que la aplicación de las vacunas por parte de particulares "no podrá distraer recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación", por lo que deberán contratar personal adicional para dicha labor, "de conformidad con el principio de equidad y de gratuidad y según los grupos etarios poblacionales determinados", dijo Duque.Por último, señaló que la adquisición "solamente podrá hacerse a través de la casa matriz de las farmacéuticas o a través de distribuidores autorizados por parte del Invima", y que la norma busca que la labor "no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector".En la actualidad, el Invima ha avalado el uso en el país de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, los cuales ha adquirido de manera bilateral y mediante el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El Gobierno colombiano espera vacunar a 35 millones de personas antes de finalizar el año, lo que equivale al 70% de la población, con lo cual, sostiene, se obtendría la inmunidad de rebaño.

