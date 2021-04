https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111524212.html

La vacunación contra el COVID-19 pone a prueba la paciencia de los bolivianos

La vacunación contra el COVID-19 pone a prueba la paciencia de los bolivianos

LA PAZ (Sputnik) — Dicen en Bolivia, mitad en serio mitad en broma, que el deporte favorito del país es hacer filas: la pandemia las multiplicó y en los... 23.04.2021

vacuna contra coronavirus

pandemia de coronavirus

vacunación

américa latina

bolivia

En frío, lluvia o calor, sin quejarse, millares de personas madrugan muy temprano, y en casos extremos pernoctan en la calle para ganar los primeros lugares en las filas de pacientes que buscan fichas para recibir las vacunas disponibles.Que sea actividad favorita es discutible, pero saltan a la vista la paciencia y la voluntad de aguante de quienes acuden a los centros de vacunación, no todos con cupo asegurado porque no se registraron previamente.La campaña de inmunización general contra el nuevo coronavirus —que ha comenzado en la primera semana de abril y debería cubrir en el primer mes a los mayores de 60 años y personas con enfermedades de base— parece tropezar no solo con la confirmada escasez de vacunas, sino también con una recurrente desorganización y falta de información.Cinco horasQuienes sufren el problema estos días son los ancianos, a muchos de los cuales este corresponsal vio soportar el frío de madrugada y luego el inclemente sol de otoño en la andina La Paz antes de que los más afortunados pudieran recibir la primera dosis.En la mayoría de los casos, esta gestión duró hasta cinco horas, sin considerar el tiempo y las dificultades para llegar a la fila de madrugada, aun a oscuras y cuando todavía el único transporte disponible es el de los taxis.Gutiérrez dijo que había acudido dos días antes al mismo centro, llevando el certificado de registro previo exigido, pero que las vacunas se agotaron y le indicaron que retorne otro día, muy temprano como lo hizo, para conseguir ficha de atención."Gracias al madrugón logré que me vacunen. Me han tomado la temperatura y otras medidas, y ahora debo volver en tres semanas para la segunda dosis. Será otra amanecida pero con vacuna asegurada, parece", dijo sin ocultar su pesar porque "a varios otros ancianos no los han aceptado".En el local al que asistió Gutiérrez, en el centro paceño, los funcionarios exigían el fotocopia del documento de identidad, además del original, y en algunos casos certificados médicos de enfermedades de base u otros factores de riesgo.Pero en otros locales, los funcionarios solo pedían el documento de identidad, pasando por alto inclusive el certificado de registro previo y la vacuna era aplicada sin control de temperatura ni otros signos vitales.En el hospital de un seguro de empleados estatales, Sputnik observó la llegada de una ambulancia transportando un lote de vacunas desde el centro regional de almacenamiento.Dos horas después, la vacunación no comenzaba y al ser consultado un funcionario explicó que el hospital no tenía el equipamiento necesario de cadena de frío, por lo cual las vacunas llegaron congeladas.EscasezEl policlínico central en La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS), el mayor seguro estatal, concentraba la atención de los medios en la última semana por la aglomeración de ancianos, muchos de ellos insatisfechos tras varias horas de espera inútil."Este policlínico atiende a 218.000 asegurados y son 27.000 adultos mayores de 70 años que deben recibir la vacuna. Necesitamos que el Sedes [Servicio Departamental de Salud] nos asigne una cantidad apropiada de vacunas y no solo las 180 (…) por eso nuestros asegurados hacen fila desde la madrugada y sin que podamos atenderlos", dijo el director de ese centro, Fernando Aguirre, el viernes 23 de abril al diario La Razón.El Gobierno, único proveedor de vacunas, culpa a las administraciones regionales por la lentitud de la vacunación, que hasta el jueves de esta semana había sumado poco más de la mitad de las casi 1,2 millones de dosis que ya llegaron al país.De las 619.794 vacunas administradas, 431.138 eran primeras dosis, la mayor parte a médicos y demás personal sanitario y solo unas decenas de miles a los adultos mayores, según las cifras oficiales.Si ahora con pocos pacientes la vacunación es lenta y complicada, ¿qué pasará cuando toque vacunar a grupos masivos de personas?, consultamos a un médico de la CNS."No sabemos, ya veremos cuando llegue el momento", dijo.En mayo, según el programa oficial, deberían ser vacunados los mayores de 50 años, pero se prevé que para entonces aún no habrán sido inmunizados todos los de más de 60.La vacunación está anunciada para cubrir a todos los mayores de 18 años hasta septiembre, para lo cual el Gobierno ha previsto el uso de casi 16 millones de dosis, dos por persona.

