Latinoamérica golpea la mesa y alza la voz por falta de vacunas

Latinoamérica golpea la mesa y alza la voz por falta de vacunas

MONTEVIDEO (Sputnik) — La XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Andorra —aunque la mayoría de los mandatarios participaron... 21.04.2021

Quizás el más enérgico fue el presidente argentino Alberto Fernández quien, luego de un problema técnico que le impidió participar en el turno asignado, propuso una concesión de licencias que garantice una oferta global de vacunas.Para el mandatario, "el saldo actual de la pandemia de COVID-19 nos demuestra que la innovación inclusiva no es moneda corriente". "Los resultados alcanzados por la comunidad científica internacional en el desarrollo de vacunas no se ha distribuido de manera equitativa", analizó el mandatario.Argentina podría ser, a partir del segundo semestre del año, el proveedor de vacunas de América Latina si se concretan los cálculos que indican que comenzará a fabricar la vacuna rusa Sputnik V, tal como anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), a partir de junio.Otro que alzó la voz fue México, socio de Argentina en la fabricación de vacunas de AstraZeneca, quien en la voz de su canciller Marcelo Ebrard, expresó que Latinoamérica solo ha recibido el 8,6% de las vacunas contra el COVID-19 disponibles en el mundo.Ebrard comparó a México, que ha logrado adquirir hasta la fecha 20 millones de dosis de diversas vacunas, con el país vecino del norte, Estados Unidos, que ha aplicado 200 millones.En contraste, en Iberoamérica, incluido el Caribe, dijo, "hay países como Haití donde no se aplicado una sola vacuna".Por su parte, presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que "si el mundo emergente no se recupera bien de la pandemia el planeta no se va a recuperar bien".FracasoPese a sus diferencias ideológicas con Fernández, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, compartió la visión de sus pares al opinar que las instituciones internacionales fracasaron en el suministro de vacunas y medicamentos contra el COVID-19.El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue más allá y pidió a los organismos financieros a replantear sus mecanismos de acceso a créditos para enfrentar la crisis originada por la pandemia y la serie de problemas que los distintos países arrastraban antes de esta.En un plano similar, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la liberación de los recursos de su país retenidos en otras naciones de la comunidad iberoamericana, en especial, Portugal.España respondeQuien recogió el guante fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España pondrá a disposición de los países latinoamericanos alrededor de 7,5 millones de vacunas a lo largo de 2021, a través del programa Covax.El tema también fue tocado por la secretaria general iberoamericana, Rebecca Grynspan, quien dio su última alocución en el cargo.Grynspan amplió el espectro de su análisis a los materiales de protección, pruebas, medicamentos e insumos para producir vacunas, "algo que ha afectado precisamente la posibilidad de Argentina y México de producir la vacuna de AstraZeneca, un plan muy importante para la región".Incluso, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres coincidió con los mandatarios, al afirmar: "Me preocupa profundamente que muchos países de bajos ingresos aun no hayan recibido una sola dosis mientras que los países más ricos están en camino de vacunar a toda su población"."Si esta peligrosa tendencia de nacionalismos de vacunas y acuerdos paralelos continúa, la vacunación en los países menos desarrollados podría llevar años, retrasando aún más la recuperación mundial", agregó.Según Guterres, Latinoamérica concentra el 25% de las muertes por coronavirus y sufrió la contracción económica del 7,4% de su PIB, el derrumbe más grande desde fines del siglo XIX.La postura compartida por la mayoría de las naciones de Latinoamérica, cómo indicó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, no debe interpretarse como un pedido de donación sino mecanismos accesibles para poder adquirir las dosis, de momento, la única vía para retomar la actividad y detener la sangría más grave de la región desde finales del siglo XIX.La Secretaría General Iberoamericana está integrada por 19 países de América Latina más Andorra, España y Portugal.

