Renuncia la jefa de Epidemiología de Bolivia en medio de escasez de vacunas

(amplía a partir de subtítulo) La Paz, 6 abr (Sputnik).- La directora nacional de Epidemiología de Bolivia, María Rothe, renunció sorpresivamente este martes

La funcionaria confirmó su renuncia después de que medios locales reportaran supuestos conflictos dentro del Gobierno de Luis Arce a causa de la escasez de vacunas para la inmunización general contra la COVID-19 iniciada el lunes 5.Rothe, conocida militante del "proceso de cambio" que impulsa el gobernante Movimiento Al Socialismo, destacó en otro mensaje por la red social que tuvo el "privilegio de ser parte" de "un gran equipo profesional que acompaña al Ministro (Jeyson Auza)".TensiónLa renuncia de Rothe ocurrió mientras, por segundo día consecutivo, medios locales reportaban protestas de ciudadanos mayores de 80 años, que hicieron filas desde la madrugada en centros de vacunación y en muchos casos no lograron recibir sus primeras dosis.Las dos mayores entidades públicas de seguros de salud, la Caja Nacional y la Caja Petrolera, anunciaron por separado que suspendían o modificaban sus programas de vacunación arguyendo que no habían recibido provisiones suficientes del Ministerio de Salud.Estos anuncios se sumaron a protestas de autoridades regionales de salud, que también dijeron que no tenían vacunas, situación que sería especialmente grave en el departamento de Santa Cruz (este), el más afectado por la pandemia, según reportó el diario El Deber.El ministro Auza salió al cruce asegurando que las vacunas contra la COVID-19 ya disponibles eran suficientes para el arranque de la campaña de inmunización general y que el Gobierno esperaba recibir más provisiones en los próximos días.Auza dijo que las administraciones regionales y los seguros de salud administraron hasta la noche del lunes 5 apenas un tercio de las 9,5 millones de dosis que llegaron al país en las últimas semanas.La vacunación general se inició con vacunas de los laboratorios Sinopharm y AstraZeneca.

