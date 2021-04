https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111458117.html

Los líderes de América Latina intervienen en la Cumbre sobre el Clima virtual

Este 22 de abril inicia la Cumbre de Líderes sobre el Clima virtual convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 22.04.2021, Sputnik Mundo

ArgentinaEl presidente de Argentina, Alberto Fernández, insistió en la necesidad de que la comunidad internacional facilite fondos a las naciones más pobres para combatir el cambio climático.Fernández subrayó la necesidad de "procesos ágiles y transparentes" para el acceso a fondos, así como de mecanismos como canjes de deuda externa por acciones climáticas.Asimismo, insistió en la "reconfiguración de los análisis que hacen las calificadoras de riesgo, para no distorsionar la realidad" de los países."Aspiro a que nuestra cumbre marque un nuevo camino; convoco desde aquí a nuestros queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medias solidarias", afirmó el mandatario argentino.La mayoría de la comunidad científica internacional coincide en que el recalentamiento planetario es provocado por la emisión de los llamados gases "de efecto invernadero", entre los cuales el más importante es el dióxido de carbono, generado sobre todo por la quema de combustibles fósiles. BrasilPor su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a acabar con la deforestación ilegal en su país antes de 2030 y a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Bolsonaro aseguró que para alcanzar ese objetivo se hará una aplicación "plena" del Código Forestal (el conjunto de leyes que determinan qué se puede deforestar y qué no) y que con el fin de la tala ilegal las emisiones de dióxido de carbono se reducirán un 40%.La mayoría de la comunidad científica internacional coincide en que el recalentamiento planetario es provocado por la emisión de los llamados gases "de efecto invernadero", entre los cuales el más importante es el dióxido de carbono, generado sobre todo por la quema de combustibles fósiles.El presidente admitió que será una "tarea compleja" debido a las limitaciones presupuestarias, pero aun así anunció un "fortalecimiento" de los órganos ambientales, "duplicando recursos" para acciones de vigilancia de delitos ambientales.Bolsonaro aseguró que "ante la magnitud de los obstáculos, incluyendo los financieros" es fundamental poder contar con la contribución de países, empresas y personas que se involucren de forma real e inmediata para solucionar los problemas ambientales de Brasil.Cooperación y ayudaEl mandatario dijo que su país está "abierto a la cooperación internacional" y pidió desarrollar los artículos 5 y 6 del Acuerdo de París contra el cambio climático, referidos a los mercados de carbono (ámbitos de negociación para derechos de emisión), porque considera que con "cruciales" como fuente de recursos para impulsar un cambio.De forma indirecta, el presidente pidió a la comunidad internacional que compense a Brasil por su portación al mundo; habló de una "justa remuneración" por "los servicios ambientales" que los biomas (áreas que comparten clima, flora y fauna) brasileños prestan al planeta, lo que en su opinión sería una forma de reconocer el carácter económico de las actividades de preservación.DeforestaciónDurante su participación en la cumbre, el líder brasileño evitó hablar de los crecientes índices de deforestación en la Amazonía, y aseguró que Brasil está "en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático".Resaltó que Brasil conserva el 84% de la selva, que la agricultura del país es "una de las más sostenibles del planeta" y que es uno de los pocos países en vías de desarrollo con metas ambiciosas de reducción de emisiones.En los últimos días, creció la preocupación por la posibilidad de que el Gobierno de EEUU alcanzara un acuerdo económico con Brasil a cambio un compromiso por la preservación de la Amazonía.Casi 200 organizaciones ecologistas y de la sociedad civil brasileña enviaron una carta a Biden alertando de que las soluciones para la Amazonía no pueden darse "con negociaciones a puerta cerrada con su peor enemigo".Según datos oficiales del propio Gobierno brasileño, entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación de la Amazonía brasileña fue de más de 11.000 kilómetros cuadrados, el peor dato en una década.La legislación ambiental ha sido debilitada durante la administración del actual Gobierno, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, hace pocos días llegó a ser denunciado por la Policía Federal por haber ayudado a encubrir a madereros ilegales. MéxicoEl Gobierno de México acabará con la práctica de extraer y exportar petróleo crudo de sus yacimientos y dejará de importar las gasolinas que consume en su mercado interno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cumbre de Líderes sobre el Clima organizada."Aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará, básicamente, a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno; y se acabará con la práctica de exportar petróleo crudo y comparar gasolinas, de esta manera vamos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles", dijo el jefe de Estado, en un mensaje transmitido desde el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia presidencial.ChileEl presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo un llamado a establecer zonas de protección marítima en el continente antártico para conservar la biodiversidad ante los efectos del cambio climático.

