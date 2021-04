https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111422670.html

Praga exige a Moscú regreso de 20 diplomáticos expulsados antes de las 12.00 del 22 de abril

"Rusia debe garantizar, antes de las 12.00 del día de mañana [22 de abril], el regreso de todos los diplomáticos expulsados a la Embajada de la República Checa

"Rusia debe garantizar, antes de las 12.00 del día de mañana [22 de abril], el regreso de todos los diplomáticos expulsados a la Embajada de la República Checa en Moscú. Si los diplomáticos no logran regresar a Moscú, mañana a mediodía yo tomaré la decisión de reducir la cifra de empleados de la Embajada rusa en Praga, de manera que corresponda a la actual plantilla de la misión checa en Moscú", dijo el titular después de un encuentro con el embajador de Rusia en la capital checa.El presidente checo, Milos Zeman, nombró este 21 de abril a Kulhánek, que hasta ahora desempeñaba el cargo de viceministro del Interior, en calidad de nuevo ministro de Exteriores.Tomas Petricek, el anterior canciller del país, dejó su cargo el pasado 12 de abril tras una propuesta al respecto del primer ministro del país, Andrej Babis.Durante los siguientes nueve días, la Cancillería checa estuvo a cargo de Jan Hamacek, primer vice primer ministro y ministro del Interior. Rusia rechaza ultimátum de ChequiaPor su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, propuso este 21 de abril a Praga dejar los ultimátums para los intercambios dentro de la OTAN y convocó a una reunión para jueves 22 al embajador de Chequia.Al comentar a periodistas la exigencia de la Cancillería checa de que los 20 diplomáticos expulsados de Rusia volvieran para el mediodía de mañana a la Embajada en Moscú, Zajárova destacó que "a juzgar por las declaraciones de ciertos políticos checos, ellos quieren hacer realidad el mundo de Kafka".El Gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en el almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, en 2014, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Ese mismo día, la Policía checa declaró en búsqueda a los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov, en el marco de una investigación "de un crimen grave", acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija con una sustancia neuroparalizante en Salisbury en 2018.El 18 de abril, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró personas no gratas a 20 diplomáticos checos a los que les dio 24 horas para abandonar el país.El lunes 19, la Fiscalía checa relacionó a Petrov y Boshírov con la explosión en Vrbetice afirmando que el objetivo de su ataque eran armas destinadas a la exportación a Bulgaria. Sin embargo, no se planeaba que la explosión se produjera en el territorio de la República Checa.Moscú, por su parte, rechazó las acusaciones por "absurdas" y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia, que se observa en los últimos años, así como a la "mano de Estados Unidos" en calidad de titiritero de lo ocurrido.El embajador ruso en Praga, Alexandr Zmeevski, fue convocado este 21 de abrila la Cancillería checa.

