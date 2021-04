https://mundo.sputniknews.com/20210419/primer-ministro-checo-niega-la-relacion-de-rusia-con-las-explosiones-en-vrbetice-1111336476.html

Primer ministro checo niega la relación de Rusia con las explosiones en Vrbetice

Primer ministro checo niega la relación de Rusia con las explosiones en Vrbetice

Así mismo, Babis reconoció que se trató de un acto de terrorismo estatal, confirmando las repetidas declaraciones en las que Moscú rechazaba su implicación en

Así mismo, Babis reconoció que se trató de un acto de terrorismo estatal, confirmando las repetidas declaraciones en las que Moscú rechazaba su implicación en las explosiones. No obstante, el primer ministro afirmó que los agentes del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU) estaban involucrados en el ataque a una mercancia perteneciente a un empresario búlgaro en la misma región. Babis destacó que su intención fue que los datos sobre lo ocurrido fueran desclasificados, pero por ahora esto no es posible, puesto que la investigación aún no ha terminado. Al mismo tiempo, el fiscal general de la República Checa, Pavel Zeman, comunicó que los sospechosos de estar involucrados en el caso Skripal, están relacionados con las explosiones en Vrbetice en 2014.El 17 de abril, la Policía checa declaró en búsqueda a los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov, en el marco de una investigación "de un crimen grave", acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija en Salisbury con una sustancia neuroparalizante, en 2018.

