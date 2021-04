https://mundo.sputniknews.com/20210418/video-estos-alimentos-afectan-la-vida-sexual-de-los-hombres-1111300224.html

Vídeo: estos alimentos afectan la vida sexual de los hombres

Vídeo: estos alimentos afectan la vida sexual de los hombres

Entre los productos enemigos de la salud masculina se encuentran el café, el alcohol y la menta, indicó a Sputnik el sexólogo y psicoterapeuta Evgueni

2021-04-18T13:40+0000

2021-04-18T13:40+0000

2021-04-18T14:30+0000

estilo de vida

testosterona

comida saludable

vida sexual

bebidas alcohólicas

alimentación

café

alcohol

vídeo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1111300011_0:62:1920:1142_1920x0_80_0_0_9653a8db8004bf23c749d2ae4a7bcf67.jpg

Entre los productos enemigos de la salud masculina se encuentran el café, el alcohol y la menta, indicó a Sputnik el sexólogo y psicoterapeuta Evgueni Kulgavchuk."Una sobreabundancia de café, es decir, más de tres tazas al día, puede dañar la corteza suprarrenal, y justo está directamente implicada en la producción de testosterona", explicó.La síntesis de testosterona también se reduce debido al consumo regular de alcohol en grandes cantidades. La cerveza es especialmente perjudicial para la salud de los hombres, porque contiene fitoestrógenos, análogos de la hormona femenina estrógeno, que también reducen los niveles de testosterona. Lo mismo ocurre con los productos que contienen soja, agregó.Los niveles de testosterona en el cuerpo se ven afectados negativamente por el exceso de tejido graso, continuó. Por lo tanto, los hombres deben excluir de su dieta aquellos alimentos y bebidas que conducen a la obesidad, por ejemplo, las bebidas carbonatadas con alto contenido de azúcar. Los hábitos alimentarios inadecuados también suelen ser la causa de que la vida sexual de un hombre disminuya, afirmó Kulgavchuk."Uno de los principales errores, sobre todo para los que viven en zonas metropolitanas, es que los hombres no tienen tiempo durante el día para una comida completa, vuelven a casa y consumen grandes cantidades de alimentos", declaró.Según él, una cena pesada hace al hombre demasiado perezoso para iniciar juegos sexuales y lo inclina a dormir. Además, los aditivos alimentarios como el aspartamo y el glutamato monosódico reducen los niveles de ánimo con el paso del tiempo, lo que no favorece el inicio del juego amoroso, añadió el médico.Recomendó que los hombres coman más proteínas animales, verduras, frutos secos y huevos de codorniz para mantener los niveles de testosterona."Aconsejaría a los hombres, en primer lugar, que lleven una dieta equilibrada que les impida ganar peso en exceso. En segundo lugar, una cantidad adecuada de proteínas, incluidas las de origen animal. Es importante que le gusten las verduras: perejil, apio, eneldo. Consumir regularmente pequeñas cantidades de frutos secos, en primer lugar nueces y piñones. Comer huevos de codorniz, incluso crudos", recomendó Kulgavchuk.Según él, la testosterona es importante no solo para la formación del deseo sexual.

https://mundo.sputniknews.com/20210317/30-40-o-50-anos-como-nos-dana-alcohol-con-el-paso-de-tiempo-1110067850.html

https://mundo.sputniknews.com/20210223/que-dieta-se-adapta-mejor-a-ti-tus-genes-e-intestinos-tienen-la-respuesta-1109100884.html

https://mundo.sputniknews.com/20210317/un-efecto-inesperado-de-la-testosterona-en-las-cualidades-personales-de-los-hombres-1110088831.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

testosterona, comida saludable, vida sexual, bebidas alcohólicas, alimentación, café, alcohol, vídeo