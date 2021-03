https://mundo.sputniknews.com/20210302/este-es-el-consumo-diario-de-frutas-y-hortalizas-que-te-garantiza-una-dieta-saludable-1109426373.html

Este es el consumo diario de frutas y hortalizas que te garantiza una dieta saludable

Los autores analizaron los datos de dos estudios de cohorte realizados entre 1984 y 2014 —el Estudio de la Salud de las Enfermeras y del Estudio de Seguimiento de los Profesionales de la Salud—. En ellos participaron más de 100.000 personas. En ambos casos los investigadores recopilaron información detallada sobre la alimentación de los participantes a lo largo de dos o cuatro años.Además, los científicos agregaron a su investigación datos sobre el consumo de frutas y hortalizas y el nivel de mortalidad de los 26 estudios realizados en los 29 países de América del Norte y América del Sur, Europa, Asia, África y Australia.El análisis de todos los estudios mencionados —en los cuales participó un total de más de dos millones de personas— reveló que un consumo más elevado de frutas y hortalizas reduce el riesgo de enfermedades crónicas, incluso las cardiovasculares y el cáncer. No obstante, actualmente cerca de uno de cada 10 adultos come una cantidad suficiente de frutas y vegetales, indican los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC).Los resultados de la investigación revelaron que el consumo diario de cinco raciones de frutas y hortalizas se relaciona con un menor riesgo de muerte, pero que un aumento de esta dosis no ofrece más beneficios. Al mismo tiempo, los autores registraron más longevidad en quienes consumieron diariamente dos porciones de frutas y tres de hortalizas. Los científicos calificaron esta combinación de una fórmula cinco al día."Eso coincide más o menos con las actuales recomendaciones dietéticas de la Asociación Estadounidense del Corazón, aunque los consumidores reciben de diferentes fuentes informes contradictorios acerca de lo que implica consumir una cantidad diaria de frutas y hortalizas correcta", explicó el especialista. Los participantes que comieron cinco porciones de frutas y verduras al día tuvieron un riesgo 13% menor de muerte por cualquier causa y 12% inferior por enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes consumieron dos raciones. Además, los primeros presentaron un riesgo 10% menor de muerte por el cáncer y 35% inferior por las enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).Al mismo tiempo, no todas las frutas y hortalizas son igual de provechosas, destacaron los científicos. Así, las verduras amiláceas, como la patata, los guisantes y el maíz, así como los zumos de fruta no disminuyen el riesgo de muerte por cualquier causa o el de enfermedades crónicas concretas. Las verduras de hoja verde, incluso la espinaca, la lechuga y la col, así como las frutas y hortalizas ricas en betacaroteno y vitamina C, como los cítricos, las bayas y la zanahoria, tienen más beneficios.Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón Circulation.

