"Es espectacular": la Pompeya de Egipto bajo la vista de un arqueólogo

El yacimiento recientemente hallado en Luxor podría ayudar a resolver los misterios de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. La inmensa ciudad de artesanos... 17.04.2021, Sputnik Mundo

El Cairo se vistió de gala para la noche del 3 de abril. El mundo asistió a un gran evento televisado llamado el desfile dorado de los faraones. Una gigantesca procesión de sarcófagos salió desde el Museo Egipcio hacia el moderno Museo Nacional de la Civilización Egipcia. 22 reyes del Imperio Nuevo surcaron las calles de la capital del Nilo, acompañados de bailarines y guardas a caballo, todos ataviados con la moda del Antiguo Egipto. Ramsés II, Tutmosis III o la reina Hatshepsut fueron protagonistas de un espectáculo digno de tiempos previos a la pandemia. Un show casi premonitorio del anuncio del Gobierno del país tan solo cinco días después. 500 kilómetros al sur de El Cairo, en las inmediaciones de Luxor, el egiptólogo Zahi Hawass encontró bajo las arenas del desierto una nueva ciudad. Bajo las dunas surgieron murallas y calles en perfecto estado de conservación. No tardaron en apodarla como "la ciudad dorada perdida de Luxor". Oro, al igual que en el desfile del fin de semana. Betsy Brian, profesora de Egiptología de la Universidad John Hopkins de Baltimore, no tardó en calificar este descubrimiento arqueológico como "el segundo más importante desde la tumba de Tutankamón". José Manuel Galán es uno de los pocos afortunados que ha podido pasear por los pasillos del yacimiento. Al conocer la noticia, el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y egiptólogo se apresuró a llegar a Luxor. No era su primera vez en la zona. Desde hace 20 años dirige el Proyecto Djehuty, centrado en la excavación, restauración y documentación de un conjunto de monumentos funerarios y enterramientos de individuos de clase media y alta a los pies de la colina de Dra Abu el-Naga. Un promontorio situado frente al templo de Karnak, en el extremo norte de la necrópolis de Tebas, nombre con el que se conocía a la milenaria capital faraónica, actual Luxor. Los restos hallados por Hawass se encuentran en dirección contraria. En el límite sur, en la otra orilla del río Nilo, tras los colosos de Memnón y al lado del templo funerario de Ramsés III, conocido como Medinet Habu. A poca distancia del pequeño hotel en el que se aloja desde hace años el equipo de arqueólogos del Proyecto Djehuty. "Es curioso, porque pasábamos frecuentemente cerca del yacimiento", comenta Galán a Sputnik Mundo. Ahora puede contemplar los edificios sin las toneladas de tierra que los han preservado durante siglos. Una ciudad de artesanosUn enclave con un nombre propio. El del faraón Amenhotep III. Este soberano fue el encargado de levantarla. En concreto, a finales de su reinado, cerca del año 1355 A.C. Un gran espacio urbano dedicado a la producción industrial. Carnicerías, panaderías, talleres textiles, zapaterías o establecimientos especializados en la fabricación de amuletos han surgido tras el trabajo de los arqueólogos. También ha aparecido alguna casa. "Hay que tener paciencia. Se ha excavado una única campaña y de momento solamente han aparecido tiendas. El yacimiento es inmenso. Se sospecha que podría haber muchos más edificios. Es la punta del iceberg. La zona tiene un potencial enorme", señala Galán.Se habla de domicilios, pero también de tumbas y templos. Una infraestructura directamente relacionada con el palacio de Amenhotep III. Un complejo excavado hace 100 años, pero cuyo estado de conservación no es el mejor, ya que fue construido con adobe. Este es el mismo material con el que se edificó la ciudad de artesanos próxima a la residencia del faraón. Los estudiosos intuían que en esa área podía haber algo más. "Este espacio industrial está separado del palacio. Era una zona que no se había tocado antes, aunque se suponía la existencia de restos allí. Pero, nadie había trabajado hasta ahora. Al final, Tebas era la capital del imperio egipcio y la densidad de información es importante. En Egipto, donde caves siempre encuentras algo", resalta el egiptólogo.El abandono repentino a los años de su construcción, las capas de arena y la sequedad del clima del valle del Nilo han favorecido a la lucha del lugar contra el paso del tiempo. Así, en pleno 2021, se conservan casas con paredes de dos metros de altura. También perduran las murallas que separaban los barrios de la población. Unos muros que zigzaguean por el callejero urbano y cercan las zonas administrativas y residenciales. Su recorrido en forma de serpiente ayudaba a dar estabilidad sin la necesidad de ensancharlo. En los huecos, los habitantes de la época colocaron hornos o cerámicas para ahorrar espacio. Un tipo de arquitectura rara en el Antiguo Egipto y que tiene en la "ciudad dorada perdida de Luxor" su ejemplo mejor conservado. Entre las construcciones, objetos de todo tipo. Han aparecido anillos, escarabajos o ladrillos de barro con sellos del rey Amenhotep III. Destaca una amplia colección de vasijas de cerámica. Algunas más lujosas y otras más populares. Muchas con su contenido. Varias tienen la fecha de su fabricación, lo que ha hecho más sencillo datar la edad de la ciudad. Una localidad que acumula más de 3.000 años de historia.Capital misteriosaAmenhotep III gobernó Egipto durante una de sus épocas de mayor riqueza. Un momento de gran sofisticación e interacción política. "El faraón se escribía con las casas reales de Oriente. Mantenía correspondencia con los soberanos de Asiria, Babilonia, Chipre o el imperio hitita", resalta Galán. Bajo su mandato, se edificaron las partes principales del templo de Luxor y un pilón en el de Karnak. Sus obras llegaban desde Menfis hasta Nubia. Un periodo de paz en el que el rey decidió cambiar de orilla del Nilo. El asentamiento principal de la ciudad de Tebas se encuentra en la ribera oriental. Allí se erigen los santuarios de Karnak y Luxor. También el propio palacio de Amenhotep III. Sin embargo, opta por mudarse al lado occidental del río. Lugar en el descansaban los muertos de la principal necrópolis de la antigua capital egipcia. En este enclave, levanta su palacio y los talleres dependientes de este. El margen oeste de Tebas se convierte en el centro del poder político y económico del estado.Con la muerte de Amenhotep III, la ciudad cayó en el olvido. Su sucesor, Akenatón, cambia la capital a otra ciudad, a centenares de kilómetros. Según los expertos, los constantes cambios de residencia de los faraones señalan que huían de algún enemigo. Probablemente de uno microscópico. Hipotetizan que la peste pudo estar tras el cambio de orilla de Amenhotep III y de urbe de Akenatón. “Durante esos años se tallan cientos de estatuas de la diosa Sekhmet, una diosa con cabeza de leona. Una deidad que protegía de la peste. Parece ser que había un brote de esta enfermedad en Tebas. Tal vez los traslados de capital venían a raíz de una situación sanitaria, algo parecido a la que vivimos nosotros en la actualidad”, asevera Galán.Cuando el nuevo faraón se asienta en Amarna, la ciudad queda despoblada. Sus habitantes la abandonan y dejan tras de sí los rastros de su actividad. La cerámica quedó dentro de los talleres. Los edificios no fueron destruidos. Sus escasos años de vida hicieron que no fuese amortizado. Ese mínimo gasto hace que la urbe llegue a nuestros tiempos en un excelente estado de conservación.El yacimiento podría ser clave a la hora de resolver las dudas existentes sobre la sociedad del Egipto faraónico. Papiros y representaciones hablan sobre la vida hace tres milenios. Registros con los que los egiptólogos pueden llegar a conjeturas. Pero, es la arqueología la que arroja luz. Sobre todo, cuando tiene un objeto sobre el que trabajar. "Cuando hablamos de Egipto, estamos muy familiarizados con la vida religiosa y el mundo funerario. Sin embargo, hay una cierta niebla sobre el día a día de los vivos. No hay muchas ciudades bien conservadas, por lo que este hallazgo nos ayuda a llenar esta laguna sobre la civilización egipcia", asegura Galván. A simple vista, la "ciudad dorada perdida" de Luxor no es tan lujosa como la sala del Valle de los Reyes en la que Howard Carter descubrió el sarcófago de Tutankamón en 1922. Pero, es igual de valiosa. No es una joya de metales preciosos, pero resplandece. "Descubrir un ataúd, por muy bonito que sea, no aporta tanto. Al final, hay cientos en museos. Este yacimiento sobrepasa a todos los tesoros. Aporta una serie de datos muy necesitados por los egiptólogos", sentencia el investigador. Sus paredes esconden información de tipo social y económico. El verdadero oro de la arqueología.

