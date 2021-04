https://mundo.sputniknews.com/20210404/video-asi-fue-el-desfile-dorado-de-22-faraones-por-el-cairo--1110777930.html

Vídeo: así fue el Desfile Dorado de 22 faraones por El Cairo

Durante el Desfile Dorado de los Faraones —el cortejo organizado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto—, las momias de 18 reyes y cuatro reinas

Durante el Desfile Dorado de los Faraones —el cortejo organizado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto—, las momias de 18 reyes y cuatro reinas del Antiguo Egipto se trasladaron de su sitio temporal en el Museo Egipcio, donde reposaban desde hacía un siglo, al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC), el lugar de descanso final. La ceremonia arrancó con un saludo de 21 salvas y un espectáculo de luces y música.Estaban las momias de Ramsés II el Grande, uno de los faraones más célebres de la historia egipcia, y la de la reina Hatshepsut, quien pudo gobernar solo porque se hizo pasar por hombre llevando una barba postiza. Los restos de cada monarca viajaron en su sarcófago sobre una carroza dorada de estilo antiguo. Al final, las momias recorrieron unos siete kilómetros bajo impresionantes medidas de seguridad y fueron recibidas a las puertas del nuevo museo por el propio presidente del país, Abdulfatah Sisi, y por célebres arqueólogos, como el reconocido egiptólogo Zahi Hawass.

