https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111251298.html

#YomeVacunoSeguro, la apuesta de España para disipar dudas

#YomeVacunoSeguro, la apuesta de España para disipar dudas

#YomeVacunoSeguro es el lema escogido por el Ministerio de Sanidad español para una acción publicitaria que insiste en los beneficios de las vacunas y en la

2021-04-16T15:29+0000

2021-04-16T15:29+0000

2021-04-16T15:29+0000

españa

vacunación contra el covid-19 en españa

vacuna contra coronavirus

coronavirus en españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1094124854_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e90c91a0acd84c1789a9e8451d310c85.jpg

#YomeVacunoSeguro es el lema escogido por el Ministerio de Sanidad español para una acción publicitaria que insiste en los beneficios de las vacunas y en la importancia de que los ciudadanos reciban las dosis para protegerse frente al COVID-19.El juego de palabras entre el adjetivo 'seguro' relacionado con la palabra 'seguridad' y el adverbio sinónimo de 'sin duda' tiene un objetivo claro: reforzar la confianza de los fármacos ante unos cambios de criterio que han despertado dudas, e incluso rechazo, en algunos sectores de la población.Motivos para dudarSegún el último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) que depende del Gobierno español, difundido en el mes de marzo, un 82,5% de los españoles está dispuestos a inmunizarse frente al COVID.El porcentaje se dobló con respecto al 40% registrado en septiembre de 2020, sin duda gracias a la llegada de las primeras vacunas que se administraron con éxito a los ancianos en residencias, uno de los colectivos con más riesgo a morir por la enfermedad.Sin embargo, la buena disposición de los ciudadanos fue puesta a prueba en las últimas semanas frente al caos mediático en torno al suero de AstraZeneca por su posible vínculo a trombos detectados en personas vacunadas en todo el mundo.Sus primeras consecuencias se vieron el 9 de abril en la región de Madrid, cuando dos tercios de las personas citadas para una dosis del fármaco no se presentaron horas después de anunciar el Gobierno que suspendía la vacunación en menores de 60 años.En Andalucía, donde semanas atrás se investigó la muerte de una mujer por un trombo tras vacunarse, las autoridades detectaron ese día que un 20% de las personas rehusaron acudir.El criterio sobre esta vacuna había cambiado varias veces en cuestión de días: primero era para trabajadores esenciales de menos de 55 años, luego se amplió a los 65 y finalmente quedó acotada al grupo de entre 60 y 69 años.La directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Salamanca, Ana Cuevas, considera que existe una sobreinformación con respecto a los problemas derivados de las vacunas, en la que han tenido su papel tanto los políticos como los medios de comunicaciónA la confusión por los giros de estrategia, se unen otros factores previos, como que el desarrollo habitual de una vacuna suele ser más largo, "entonces hay una actitud de sospecha entre algunos ciudadanos pensando que esto ha sido muy rápido y se asume que ha estado insuficientemente contrastado", dice Cuevas.Tampoco ayuda su vinculación a las farmacéuticas, los bulos e informaciones falsas que corren por las redes sociales o la desconfianza general en la clase política. Políticos y famosos se sumanPara evitar que estas dudas afecten el proceso de vacunación en España, que aspira a tener inmunizado al 70% de la población en verano, el Gobierno quiere servirse de la nueva campaña para transmitir un mensaje de seguridad sobre los fármacos.También se hizo pública la vacunación de autoridades, como el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, y la ministra de Defensa, Margarita Robles o el presidente de la región de Cantabria, Miquel Ángel Revilla."No tengo síntomas, no me duele nada", afirmó Revilla ante los medios tras pasar por su centro de salud para recibir su primera dosis.A ellos se sumaron personalidades públicas como la periodista Ana Rosa Quintana, que se vacunó este 16 de abril sonriente y en directo, frente a las cámaras de su programa matinal de máxima audiencia.Después de recibir el suero de AstraZeneca, Quintana trasladó a decenas de miles de espectadores que "es más fácil que te caiga un rayo a que te salga un trombo".Tampoco tuvieron reparos en ponerse esta vacuna la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la conocida vedette y presentadora Norma Duval o el actor José Coronado, cuyas palabras tras inmunizarse se hicieron virales en las redes sociales.Captado por las cámaras de la televisión pública tras vacunarse en un estadio de Madrid, el famoso intérprete animó a los españoles a fiarse de las vacunas porque "los beneficios de vacunarse nada tienen que ver con los riesgos".La inmunización avanzaHasta la fecha constan más de 8,6 millones de personas vacunadas con una dosis frente al COVID y 3,2 millones de inmunizados con la pauta completa, un número que en los próximos días superará el balance oficial de infectados por el COVID-19.En total, de las 11,8 millones de dosis administradas más de 9 millones corresponden a Pfizer y Moderna mientras que el resto fueron de AstraZeneca.La esperanza de las autoridades sanitarias es que el proceso de inmunización siga avanzando a buen ritmo y sin menguar la aceptación de los fármacos entre la ciudadanía, especialmente de cara a las 150.000 dosis de Janssen almacenadas a la espera del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).También siguen a la espera de saber si recibirán una segunda tanda de suero anti-COVID los cerca de dos millones de menores de 60 años que se vacunaron antes del cambio de criterio con AstraZeneca.En paralelo se investigan una docena de casos de trombos que se notificaron sobre todo en mujeres menores de 60 años dos semanas después de la inyección.Ana Cuevas cree que pese a los contratiempos "la mayor parte de la ciudadanía es bastante sensata y se fía de lo que dice el médico" y confía que "la gente se vea convencida" a medida que surjan nuevos datos sobre la inmunización .

https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111248763.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/andalucia-y-madrid-tras-baviera-las-regiones-espanolas-se-impacientan-y-miran-hacia-la-sputnik-v-1111153900.html

https://mundo.sputniknews.com/20210413/es-como-haber-envejecido-30-anos-covid-persistente-o-cuando-la-enfermedad-no-desaparece-1111076276.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nora Olivé

Nora Olivé

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nora Olivé

vacunación contra el covid-19 en españa, vacuna contra coronavirus, coronavirus en españa