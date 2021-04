https://mundo.sputniknews.com/20210416/yomevacunoseguro-el-lema-de-campana-con-el-que-en-espana-buscan-fomentar-la-vacunacion-1111243653.html

#YomeVacunoSeguro, el lema de campaña con el que en España buscan fomentar la vacunación

A través de tres piezas publicitarias que llevan el lema #YomeVacunoSeguro las autoridades sanitarias en España hacen hincapié en los beneficios que tienen las

A través de tres piezas publicitarias que llevan el lema #YomeVacunoSeguro las autoridades sanitarias en España hacen hincapié en los beneficios que tienen las vacunas. Las piezas, de 20 segundos, serán difundidas en los medios de comunicación del país. En ellas se recogen los testimonios de una enfermera, una viróloga y un jubilado que insisten en que las vacunas son seguras.En el primer vídeo aparece el testimonio de una enfermera que dice que dice que "lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado sola". Además, recuerda que "los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Muy duro". Por esa razón hace hincapié en que "nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque" y que ella lo tiene claro "yo me vacuno por mis pacientes y mis compañeros, por no ser un vehículo de contagio", resalta.Por su parte, la viróloga Sonia Zúñiga afirma que "las vacunas son seguras al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población" y explica que "se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes". A su vez, Juan Contreras, jubilado, admite que lo que más echa de menos son los abrazos de sus nietos y que "las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya ni de viruela". Sostiene que “en cuanto me llamen me pongo la vacuna" e invita a todo el mundo a hacer lo mismo.El objetivo de la campaña es insistir en los beneficios y en la seguridad de las vacunas ante el escepticismo que se ha generado entre algunos debido a los casos de trombos que se han vinculado a algunos de estos fármacos.

