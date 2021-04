https://mundo.sputniknews.com/20210415/rueda-de-prensa-de-fernando-simon-informa-sobre-la-evolucion-del-coronavirus-en-espana-1111215821.html

España quiere tener listo el pasaporte de vacunación en el mes de junio

España quiere tener listo el pasaporte de vacunación en el mes de junio

15.04.2021

La incidencia acumulada que vuelve a subir ligeramente en España y se sitúa en los 202 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, "un crecimiento lento, pero constante que tenemos que seguir vigilando", ha señalado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.También ha comparecido ante los medios el secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, para dar más información sobre el certificado de vacunación. El secretario General ha informado de que España ya ha iniciado el proceso de implantación de este documento para cumplir los plazos establecidos. "Nuestra intención es tenerlo en junio para que pueda estar operativo a finales de ese mismo mes y funcionar plenamente en la campaña de verano", ha dicho.González ha puntualizado que la herramienta es un "facilitador" pero que no sustituye "las competencias de los Estados en materia de salud pública". Es decir, que no tendrá que someterse a pruebas adiciones o cuarentenas si se comprueba la validez del certificado y garantiza que la persona está libre de coronavirus.El secretario general ha insistido en que el Certificado Verde Digital "no es discriminatorio" y que cumple con las normas de protección de datos. No se trata de un pasaporte ni un documento para viajar, sino de un mecanismo que facilita la movilidad dentro de la Unión Europea, ha asegurado.Por otra parte, Silvia Calzón ha anunciado que el Gobierno de España lanzará la campaña Yo me vacuno seguro, para concienciar a la población sobre la importancia de las vacunas para luchar contra el coronavirus. En cuanto a las vacunas, Calzón ha asegurado que no están notando rechazo a las vacunas tras las últimas polémicas: "Las distintas comunidades han afirmado que las vacunas son bien recibidas, sea la que sea. Detectamos una demanda tremenda de vacunas. Muchos colectivos nos remiten escritos preguntando cuándo van a ser vacunados", ha asegurado.El aumento de los datos después de las vacaciones de Semana Santa y son ya varias las comunidades autónomas han mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma después del 9 de mayo.Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba horas antes que las autonomías tienen mecanismos suficientes para seguir aplicando medidas restrictivas, excepto "impedir salir del domicilio".Calvo considera que el país ibérico presenta "los mejores datos de Europa" y ha pedido una combinación de "prudencia, inteligencia y lealtad" para afrontar la recta final de la pandemia.

