https://mundo.sputniknews.com/20210303/rueda-de-prensa-posterior-al-consejo-interterritorial-de-sanidad-de-espana-1109457030.html

Rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Sanidad de España

Rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Sanidad de España

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece ante la prensa después de la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T17:48+0000

2021-03-03T17:48+0000

2021-03-03T17:54+0000

españa

carolina darias

españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus

covid-19

coronavirus

ministerio de sanidad de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1109165433_0:47:1200:722_1920x0_80_0_0_e27572b3a788f231ddeca870b865d0c3.jpg

Entre los temas que Sanidad ha tratado con los consejeros de las autonomías se encuentran las medidas de cara a las vacaciones de Semana Santa. La llamada a la prudencia y a la responsabilidad es la idea que más se ha reiterado en el consejo, ha señalado Darias, que ha recordado que hasta que no baje la incidencia de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días no habrá una situación cercana a la normalidad. "Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas", ha señalado la ministra.El Gobierno de España ya había pedido a las comunidades que mantengan los límites perimetrales para evitar la movilidad, una medida que comparten la mayoría de ellas. Sin embargo, algunas como la Comunidad de Madrid o Extremadura ya han avanzado que no están de acuerdo con el cierre perimetral. Precisamente, a primera hora del 3 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la ampliación de los países cuyos viajeros deberán realizar una cuarentena al llegar a España con el objetivo de controlar la expansión las cepas brasileña y sudafricana. De este modo, los viajeros que procedan de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia tendrán que permanecer diez días en aislamiento.

/20210302/madrid-plantea-levantar-el-toque-de-queda-pese-a-ser-la-region-de-espana-con-mas-contagios-1109427268.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

carolina darias, españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus, covid-19, coronavirus, ministerio de sanidad de españa