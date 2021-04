https://mundo.sputniknews.com/20210406/galicia-anuncia-la-creacion-de-un-pasaporte-de-vacunacion-propio-y-el-gobierno-niega-su-viabilidad-1110836968.html

Galicia anuncia la creación de un pasaporte de vacunación propio y el Gobierno niega su viabilidad

Galicia anuncia la creación de un pasaporte de vacunación propio y el Gobierno niega su viabilidad

06.04.2021

"Estamos acostumbrados a que el señor Feijóo anuncie cosas pero luego nunca las pone en marcha. Es un anuncio que hace como otros que, como digo, anuncia pero no pone en marcha", declaró a los medios la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante una rueda de prensa en Segovia. Durante su intervención, Maroto afeó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que no haya intentado coordinarse con el Gobierno de España antes de anunciar medidas que no podrán realizarse, pues está previsto que tal documento de vacunación se cree a nivel estatal. "Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional", ha señalado. La ministra ha recriminado a Feijóo que no planteara "ningún tipo de instrumento" similar en la última conferencia sectorial de turismo, celebrada a finales de marzo. Reyes Maroto aprovechó para pedir a todos los territorios autonómicos una mayor coordinación con el Gobierno central, tanto en estas conferencias sectoriales como en el Consejo Interterritorial de Salud, el órgano donde el Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan las medidas para luchar contra la pandemia. El Gobierno de España continúa trabajando en la creación de un certificado digital en el seno de la Unión Europea. Su disponibilidad está prevista para el mes de junio e incluirá información sobre la inoculación, y datos sobre si se ha padecido la enfermedad o efectuado pruebas diagnósticas recientes. No es el primer choqueLa ministra Maroto fue más allá en su crítica al presidente de Galicia, dado que no cabe, dijo, "generar expectativas a la gente de que se pueden hacer cosas que no se pueden llevar a cabo, o bien porque no tienen competencia las comunidades autónomas, o bien porque va en contra, en el caso de la semana pasada, de la Constitución". La titular de Industria se refirió así a la Ley de Salud gallega, contra la que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad. El 30 de marzo la ministra portavoz, María Jesús Montero, anunció la interposición de tal recurso porque "solo es posible restringir derechos fundamentales a través de legislación estatal".Se cuestionaba así la constitucionalidad de la opción de obligar a los habitantes de Galicia a vacunarse en situaciones epidemiológicas que lo requieran. El recurso ha supuesto la suspensión cautelar de los artículos impugnados. La vacunación obligatoria en Galicia, además de invadir el ámbito competencial del Estado en materia sanitaria, contrastaría también con la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19 aprobada el 28 de enero por el Consejo Interterritorial de Salud, donde se especifica que la vacunación será voluntaria.

